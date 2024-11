Adrián Marcelo pide que paren las comparaciones con Gala Montes: “Me ofende”

El exconductor de Multimedios aseguró que está por arriba de la cantante de "Tacara". Crédito: YT/Conversaciones

A más de un mes de que terminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes y Adrián Marcelo siguen dando declaraciones sobre su polémica participación en el reality show.

Cabe recordar que mientras estuvieron dentro de la competencia se caracterizaron por sus constantes confrontaciones que los llevaron al límite, lo que ocasionó que tras un intercambio de palabras el exconductor de Multimedios decidiera abandonar la casa.

Tras terminar la exitosa competencia de Televisa, la intérprete de “Tacara” ha sido cuestionada varias veces sobre sus diferencias con Marcelo, lo que ha desencadenado un intercambio de declaraciones que dejan claro que su enemistad continúa fuera del reality.

Adrián Marcelo pide no ser comparado con Gala Montes

Hace unos días, la actriz de melodramas habló sobre su excompañero en una entrevista con Gabriel Roa, donde aseguró que por mucho tiempo estuvo protegido por la producción de LCDLFM pese a que ella fue la víctima.

“Yo no me hago la víctima, me da igual, me la pela, pero si lo vemos desde el panorama completo la víctima soy yo. ¿Por qué están protegiendo a este señor?”, cuestionó.

La actriz admite que la producción protegió a Adrián Marcelo Crédito:YouTube / Gabriel Roa

Tras las declaraciones de la actriz, el regiomontano fue cuestionado sobre el tema, principalmente en relación con la oferta laboral que están recibiendo sus compañeros; por lo que muy a su estilo, lamentó lo que están viviendo.

“No hace falta que lo diga, es muy deficiente la oferta que están teniendo mis compañeros,” expresó.

Posteriormente, al ser comparado con la villa de “Vivir de amor”, pues mientras él se presenta en auditorios ella realiza conciertos el lugares nocturnos, aseguró que no existe un punto de comparación y pidió que dejen de hacerlo.

“Me ofende. Entiendo la comparación porque fuimos rivales, pero no es mi parámetro. Si yo quisiera buscar a alguien con quien compararme, buscaría un Franco Escamilla, una Sofía Niño de Rivera. Compararme con Gala es hasta ofensivo para mí”, expresó.

Finalmente, habló una vez más sobre el conflicto familiar que vive Gala Montes con su mamá, enfatizando en que la cantante es una mujer sin educación.

“Yo me compadezco mucho a su mamá. No creo que se merezca el haber engendrado a alguien así, pero al mismo tiempo esas son las consecuencias de no hacerse cargo de un hijo. Si avientas a la industria tan cruel a un niño para explotarlo, ¿Quá vas a tener como resultado? Alguien sin estructura, sin educación”, aseguró.

Gala Montes definió a su madre, Crista Montes, como un hater más en su vida, tal y como Adrián Marcelo. (Yordi Rosado / YouTube)

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Montes se ha pronunciado al respecto, pero es probable que en próximas entrevistas sea cuestionada sobre la supuesta ”rivalidad” que existe con el integrante de “Hermanos de leche”.