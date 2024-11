Alejandra Ávalos defiende a Ángela Aguilar tras ser nombrada ‘Mujer del año’: “Tiene todo para ser feliz”

La cantautora aseguró que la intérprete del regional mexicano tiene todo para ser feliz. Crédito: Cuartoscuro

En medio de toda la polémica entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, la joven hija de Pepe Aguilar fue nombrada ‘Mujer del año’ por la revista Glamour, título que no fue muy bien recibido por parte del público mexicano.

Desde que la cantante de temas como “Qué agonía” y “Ahí donde me ven” comenzó un noviazgo con el sonorense, que terminó en una sorpresiva boda, algunos usuarios de redes sociales han mostrado continuamente su descontento con la joven.

Pese a los dimes y diretes que se dicen acerca del reciente matrimonio de los cantantes del regional mexicano, Ángela Aguilar fue nombrada ‘Mujer del año’, lo que desató opiniones divididas entre los internautas y algunos colegas.

Ángela Aguilar fue nombrada por la revista Glamour México como Mujer del Año por sus aportaciones al género regional mexicano. (angela_aguilar_ / Instagram)

Alejandra Ávalos habla sobre el reciente nombramiento de Ángela Aguilar

Una de las primeras cantantes en pronunciarse sobre el título que recibió Ángela Aguilar Álvarez Alcalá fue Alejandra Ávalos, quien en un reciente encuentro con la prensa aseguró que su colega es completamente merecedora del reconocimiento.

“Ella junto con su familia forma parte de una dinastía muy importante. Ella está de alguna manera perpetuando la música mexicana. A cualquier persona que tengan ese privilegio y ese placer de seguir cantando música mexicana en tales escenarios, se les debe de dar siempre un reconocimiento”, señaló.

De igual forma, compartió su postura sobre las constantes críticas negativas que está recibiendo la joven con tan solo 21 años y en pleno ascenso de su carrera musical.

“No tiene por qué estar entrando en ningún tipo de dime y direte. Ella es feliz, está casada, se siente plena, tiene una carrera en ascenso, tiene un papá muy exitoso, tiene todo para ser feliz. Imagínate que estuviera en esa postura y fuera infeliz”, mencionó.

Por otra parte, también lamentó que mucho del hate que existe en redes sociales sea dirigido a la mujer, como es el caso de la cantante: “La mujer siempre la llevamos, nadie habla del hombre, eso es lo que no me gusta. No entiendo si es la cultura o son las nuevas generaciones.”

La cantante mexicana compartió su postura sobre la polémica que enfrenta la hija de Pepe Aguilar Crédito: Multimedios

Finalmente, terminó el encuentro con los medios afirmando que una de las soluciones para poner fin a todos los comentarios negativos que circulan en Internet es un bebé, pues hasta mencionó que el joven matrimonio se volvería portada de la revista ¡Hola!.

“Si ahorita Ángela Aguilar soltara a los cuatro vientos que está embarazada, eso anularía absolutamente todo lo que se está diciendo en redes, todo lo que salió del hate. Todo el mundo esperaría al bebé y ya estarían siendo portada de ¡Hola!”, puntualizó.