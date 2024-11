Abogado cuestiona de qué manera la Reforma Judicial beneficia a las víctimas: “¿Cómo les acercará la justicia?”

Pese a las impugnaciones y protestas, la reforma no será modificada y podrá continuar su implementación. (REUTERS/Carlos Sanchez)

El martes 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y desechó un proyecto de inconstitucionalidad que proponía invalidar algunos puntos cruciales de la Reforma al Poder Judicial como la elección de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, los ‘jueces sin rostro’, el despido masivo de personas juzgadoras y los comités de evaluación de aspirantes.

Se perfilaba para ser un debate intenso en torno de la controversial reforma que entró en vigor el pasado 16 de septiembre y, aunque sí fue así, al final el voto del ministro Alberto Pérez Dayán fue el que terminó por sepultar la esperanza de todos aquellos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que anhelaban que se ordenara modificar la redacción del texto constitucional. Su decisión significó una ruptura de ese bloque de ocho ministros que se negó a participar en la elección judicial y presentó su renuncia anticipada.

La noticia fue recibida con júbilo por el oficialismo. Diputados, senadores, simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) y la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en la mañanera de este miércoles declaró que estaba contenta por la decisión de los ministros: “Triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio de 2025″, dijo.

Abogado cuestiona beneficios de la Reforma Judicial

Luego de que no se alcanzara mayoría de votos en el Pleno de la SCJN para invalidar parcialmente la Reforma al Poder Judicial, el experto en Derecho Penal, Luis Eliud Tapia Olivares, cuestionó en redes sociales cuáles serán los beneficios que ésta le traerá a los ciudadanos que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos:

“Ganó el pueblo y perdió la oligarquía, repiten como loros. Cuando tengan chance me cuentan cómo acerca la justicia a las personas el circo que están armando. Pongo un ejemplo: ¿De qué manera beneficia la reforma judicial a las personas desaparecidas y a sus familias? ¿De qué manera beneficia la reforma judicial a las personas que deben viajar horas para llegar a un juzgado? ¿De qué forma atiende la reforma judicial el rezago de los asuntos laborales, civiles y familiares? ¿De qué forma la reforma judicial mejora el acceso a la justicia federal simplificando el amparo?”, dijo en X.

Y es que en otra publicación dijo que la SCJN no analizó de fondo la Reforma al Poder Judicial y se dejó la redacción tal como la propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador y como la respaldó la ahora presidenta Sheinbaum Pardo. De hecho, la crítica más recurrente a esta reforma desde su presentación es que no contempló a las fiscalías y poderes judiciales de los estados, que son el primer contacto de las personas víctimas y sus familiares, es decir, donde se generan las carpetas de investigación.

Secretario del PJF explica por qué la reforma debía ser integral

Sobre este tema, hace unos meses cuando recién comenzaba la discusión de la reforma, el secretario de Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Gibrán Zazueta Hernández, explicaba en redes que una de las justificaciones de la misma era que los jueces se tardaban mucho en resolver casos o incluso ‘liberaban’ a los detenidos en fin de semana, una práctica que fue exhibida por AMLO a la cual bautizó como ‘el clásico sabadazo’.

“¿Por qué tardan tanto los asuntos? Esto implica muchas cosas: Un mal diseño de la ley procesal (la ley no la hace el poder judicial), malas prácticas (pero legales) de algunos abogados, falta de recursos humanos o materiales en juzgado, aumento en la conflictividad social… ¿Por qué los sabadazos? Porque en materia penal se pueden dictar resoluciones las 24 horas. Si a usted lo detienen ilegalmente el jueves, no se va a pasar detenido hasta el lunes, solamente para que no digan que lo soltaron en ‘sabadazo’ o ‘viernezazo’”, apuntó Gibrán Zazueta en su publicación.

Asimismo, el abogado explicó que en nuestro país hasta 75 por ciento de las sentencias pueden llegar a ser condenatorias, pero que suelen juzgarse cuando no se vincula a proceso a alguien, se le absuelve o se califica que su detención fue ilegal, lo que deriva en la trillada frase “Los jueces liberan delincuentes”. Y remató diciendo que a la gente no le gusta la presunción de inocencia, salvo cuando ellos mismos o sus conocidos y familiares son los imputados.

“¿Por qué se deja libre a alguien acusado de un delito? Porque la Fiscalía es la que debe aportar las pruebas, ya no estamos en la Edad Media o cazando brujas como para castigar a alguien solo porque la muchedumbre lo pide sin pruebas y sólo por señalamientos. ¿Reforma judicial? Sí, pero no para elegir jueces por voto, eso no resuelve nada. Se necesita una reforma a la fiscalía, a los juzgados locales y sí, al federal, pero para fortalecerlos, no para someterlos al poder ejecutivo y legislativo”, concluyó el trabajador del PJF.