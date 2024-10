Niño regio se vuelve viral tras disfrazarse de Ghost Rider, personaje de Marvel para Halloween

El video alcanzó más de 20 millones de reproducciones en TikTok. (TikTok / @almakflores)

La celebración del Halloween y Día de Muertos ha llegado a México, y con ella, la tradición de pedir “calaverita” en las calles y asustar a los vecinos se mantiene viva entre los niños y niñas que llevan creativos disfraces. Este año, las redes sociales han dado un vistazo a los disfraces más originales y elaborados, entre los cuales destaca el de un niño de Monterrey, Nuevo León, que se viralizó en TikTok al caracterizarse como el icónico Ghost Rider.

Ghost Rider, un personaje de ficción conocido por su transformación en un esqueleto envuelto en llamas etéreas, llega a la vida a través del disfraz de este niño, que incorpora luces LED para imitar las llamas tanto en su cabeza como en las llantas de su motocicleta.

La usuaria de TikTok Alma Flores, madre del pequeño, compartió en la plataforma el ingenioso disfraz de su hijo, quien personificó al personaje de manera impactante. Con una moto de juguete adaptada con luces en las ruedas y un casco iluminado, el niño logró captar la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en comentar y compartir el video.

La historia detrás del disfraz no termina ahí. La madre del pequeño informó que, aunque su hijo participó en un concurso de disfraces, no obtuvo el primer lugar en esa competencia, quedando en segundo lugar. Este resultado sorprendió a los usuarios de la red, quienes manifestaron su apoyo y, entre comentarios, expresaron su desacuerdo. “¿Cómo es posible que no ganara?”, se lee en varios mensajes de usuarios de TikTok que aplaudieron el esfuerzo y creatividad del disfraz. “Era el mejor, merecía el primer lugar”, opinó otro internauta en el video que acumula miles de ‘me gusta’ y comentarios.

A pesar de no haber ganado en ese concurso inicial, el pequeño Ghost Rider no se quedó sin reconocimiento, ya que ganó el primer lugar en otro concurso de disfraces de Halloween organizado en el Parque Fundidora de Monterrey, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Este triunfo fue celebrado por su madre, quien compartió fotos del evento y agradeció el apoyo de los seguidores de su hijo en la plataforma.

Este tipo de disfraces no solo reflejan la creatividad de las familias mexicanas, sino también cómo las redes sociales se han convertido en un escaparate para compartir tradiciones y la originalidad de los participantes en cada festividad. En México, los niños y niñas llevan su entusiasmo a un nivel superior, encontrando en personajes como Ghost Rider una manera de resaltar y celebrar el Día de Muertos y Halloween.