René Franco habla sobre la salida de Gala Montes de ‘La Señora Presidenta’: “Está haciendo eventos que no están funcionando”

René Franco estalló nuevamente contra Gala Montes. (ViX)

Durante los últimos días el nombre de Gala Montes se ha estado robando la atención de los medios tras decidir abandonar la puesta en escena “La Señora Presidenta”, proyecto que realizaría junto al resto de los integrantes del ‘Team Mar’ -Mario Bezares, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo y Karime Pindter-.

Pese a que ‘La Matrioshka’ también decidió retirarse del proyecto, las críticas le están lloviendo a la actriz de melodramas, pues de acuerdo con Álex Kaffie, no renunció personalmente, solo envió a su representante.

“Que mandó a su representante, que es la Beba Montes, y que ella, de muy mal modo, de diez palabras que pronunció, 8 eran palabras altisonantes. Que la explicación no dejó satisfecho al señor Alejandro Gou. Le dijo que Gala iba a comenzar a grabar una serie”, reveló el periodista.

Hasta el momento, la antagonista de “Vivir de amor” no ha hablado públicamente sobre el tema, pero en medio de toda la controversia, surge una nueva versión de voz de René Franco, expanelista de La Casa de los Famosos México.

(galamontes / Instagram)

René Franco asegura que Gala Montes no tiene el potencial

Días después de que salió a la luz el cartel oficial de “La Señora Presidenta”, René Franco habla sobre toda la polémica que se desprendió tras la salida de las famosas “Garime”, pero enfatiza en la decisión de la intérprete de “Tacara”.

A través de una publicación en redes sociales, el conductor aseguró que todo se sabe en los pasillos del teatro, por lo que puede afirmar que la actriz sí se presentó a los ensayos de la obra, pero por sus constantes cambios de representantes no pudo continuar.

“¿Por qué no está Gala Montes en ‘La Señora Presidenta’? Ensayo, se hizo publicidad con su nombre, se le avisó a las plazas que estaría, pero no esta”, dice al principio del video.

(Captura Vix // IG: @galammontes)

Según las declaraciones de Franco, la también cantante buscó llegar a un acuerdo con la producción, en el que planteó que se presentaría al estreno, pero después se le tendría que buscar un suplente.

“La señorita Montes cambió varias veces de mánagers, hizo muchos cambios de negociaciones. Al final anunció en la producción que iba a estrenar la obra, y que después, tenían que buscar suplentes porque no le daba tiempo”, detalló.

Finalmente, dijo no entender la razón por la que abandonó un proyecto con una de las productoras más importantes de México e Hispanoamérica tras no llegar a una negociación.

“Está haciendo eventos que no están funcionando, canciones que no pegan. La vemos haciendo videos en parques. El tapón con el que salió la señora Montes anuncia su no regreso, y su continuar haciendo lo que se le pega la gana, perdiendo la oportunidad.”