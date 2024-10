‘El Burro’ Van Rankin reacciona a su entrevista con Shanik Berman: “Me aburrí demasiado”

Dejando de lado la amistad y cariño, el conductor externó lo complicado que fue entrevistar a la periodista. Foto: Captura de pantalla, Youtube/Jorge el Burro Van Rankin

El mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas y, a veces, de momentos incómodos. Recientemente, Jorge “El Burro” Van Rankin generó revuelo revuelo luego de señalar el mal momento que pasó durante una entrevistar a la periodista y exparticipante de La Casa de los Famosos, Shanik Berman, donde no escatimó en sinceridad al confesar que, a pesar de su aprecio personal por ella, la conversación se volvió monótona y poco interesante.

En una reciente declaración para su canal de Youtube, Van Rankin respondió a la pregunta sobre a quién no volvería a invitar a su programa, afirmando de manera directa que él ni siquiera tenía mayor interés en llevar a cabo la actividad con Shanik, pero todo fue por mero pedido de un compañero suyo.

El Burro entrevistando a Shanik. Foto: Captura de pantalla, Youtube/Jorge el Burro Van Rankin

El conductor continuó explicando que, aunque mantiene una buena relación con Berman, la dinámica de la entrevista fue difícil. “No puedes entrevistarla porque está como distraída, no te está escuchando”, afirmó. Esta falta de conexión durante la charla provocó que Van Rankin se sintiera frustrado, especialmente tras haber llegado 10 minutos tarde a la cita y tener que aguantar los comentarios irónicos y sarcásticos de la periodista.

¿A quién no volvería a entrevistar? Yo creo que a Shanik Berman, yo ni la quería entrevistar pero aquí ‘Toti’ (miembro de su equipo) necio que la entrevistaramos. La adoro, me llevo muy bien con ella, trabajamos juntos pero no puedes entrevistarla porque está como distraída, no te está escuchando, llegué 10 minutos tarde y la entrevista tuve que cortarla, decía cada barbaridad mía y eso no está padre. No me gustó, me cae perfectamente bien Shanik pero entrevistándola me aburrí demasiado y no me gustó.

Jorge Van Rankin cuenta cuál ha sido de sus peores entrevistas Crédito: Youtube/Jorge Burro Van Rankin

Cabe señalar que, dicha entrevista fue llevada a cabo el pasado 17 de septiembre y en donde ‘El Burro’ cuestionó a Berman sobre su participación en el popular reality show. Si bien, Shanik si respondió a algunas de las preguntas, también abundó en detalles ajenos y totalmente incómodos para Van Rankin, hecho que generó la molestia e inconformidad del conductor, quien de manera profesional, siguió con la dinámica hasta el final.

“No hay nadie en todo México que se eche más pedos que ‘El Burro’ Van Rankin”; “Yo ya me presenté, finalmente llegó el que me iba a entrevistar, llegó tarde como llega a todo, al matrimonio no ha llegado y lleva años con su mujer”; son parte de los comentarios que hizo la periodista en plena entrevista.