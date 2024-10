Wendy Guevara explota contra Adrián Marcelo y Verástegui tras ataques por ser mujer trans; insinúa que ocultan sus preferencias

Adrián Marcelo y Eduardo verástegui han hecho comentarios transfóbicos contra la ganadora de La Casa de los Famosos México. (radarconadrianmarcelo, eduardoverastegui , soywendyguevaraoficial / Instagram)

Wendy Guevara respondió con una mayor dosis de humor negro a una serie de comentarios burlescos hechos por Adrián Marcelo, y dichos transfóbicos de Eduardo Verástegui. A finales de septiembre, durante la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el youtuber y el actor compartieron sendos tuits en los que anulaban la identidad de género de la influencer y se referían a ella como un hombre.

Dichas publicaciones dieron pie a un cruce mediático entre Wendy Guevara, Eduardo Verástegui y Adrián Marcelo. El actor, quien defiende una ideología ultraconservadora, reafirmó su postura durante una participación en el matutino Hoy Día, donde tuvo una acalorada discusión en vivo. “¿Wendy a dónde va, al ginecólogo o al urólogo? Esto no es una opinión, es una verdad... Estoy convencido y la verdad está conmigo, Wendy es un vato”, dijo el actor al ser cuestionado por la conductora Penélope Menchaca.

Paralelamente, Adrián Marcelo lanzó un nuevo dardo contra la creadora digital. El youtuber se pronunció sobre una diferencia pública entre su amigo, Agustín Fernández, y Wendy Guevara, quien públicamente dejó entrever que no está a gusto con que viva con ella y el exfutbolista Nicola Porcella.

“Dios mío. Me preocupa Agus viviendo con esta piltrafa que se hace llamar su amigo. Increíble a lo que puedes llegar cuando tienes tantas ganas de pertenecer. Lacras sin valores vendidas a la industria, este y el esperpento transgénero”, escribió Adrián Marcelo en X.

Wendy Guevara se defendió de una serie de comentarios transfóbicos hechos por el actor y activista Eduardo Verástegui. (eduardoverastegui, soywendyguevaraoficial, Instagram)

Wendy Guevara responde a Adrián Marcelo y Eduardo Verpástegui

En un reciente encuentro con la prensa, Wendy Guevara fue cuestionada sobre los ataques que ha recibido. Para sorpresa de los reporteros, la influencer dijo sentirse identificada con Adrián Marcelo, aunque destacó que los chiste que ha hecho sobre ella le parecen poco originales: “Sé cómo es, le encanta la polémica, a mí también me encanta, pero no le voy a dar foco a eso, es una pelea pen**** en la que me metería porque he vivido con eso toda mi vida”.

Aunque no le sorprende que Adrián Marcelo la volviera blanco de ataques, admitió que no esperaba que Eduardo Verástegui pusiera tanta atención en ella: “El señor ese que ni conozco (que dice) ‘Wendy es un vato’, pues sí, nunca he dicho que soy mujer. Soy una chica que le encanta tener pechos y pene. Me encanta lo que soy”, expresó en referencia a la polémica entrevista del actor en el matutino Hoy Día.

Finalmente, coincidió con un reportero, quien le preguntó si creía que los ataques de Adrián Marcelo y Eduardo Verástegui ocultaban un conflicto de su propia identidad: “Pobrecitos, acuérdate que los que hablan más y critican más son los que después se andan dando un piquetillo allí, después de dos cervecitas”.

“A veces la homofobia, y que un hombre heterosexual y muy macho se ponga a criticar a una persona de la comunidad, es porque algo le duele y yo creo que le duele mucho allá atrás”, expresó entre risas Wendy Guevara, quien dio por concluida la entrevista.

Adrián Marcelo lanzó un chiste transfóbico durante la final de La Casa de los Famosos 2. (soywendyguevaraoficial, adrianmarcelo10)