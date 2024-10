Mujer se niega a pagar servicio de comida porque faltaron invitados: “No están todos”

Una mujer se volvió viral luego de negarse a pagar el servicio de comida por falta de invitados, aunque al repetir platillo los alimentos se acabaron. | Foto: RS

A través de redes sociales fue compartido el momento en el que una mujer se niega a pagar el servicio de comida que solicitó para una fiesta de cincuenta personas, el cual no quería cubrir en su totalidad debido a la ausencia de un par de personas en el evento.

El video fue grabado desde el punto de vista de la mujer que realizó el servicio de banquetería, quien reporta en el material que a pesar de la asistencia de la mayoría de los invitados se le niega el pago completo que solicitó por la realización de los alimentos.

“Evento para 50 personas, son como 40 personas, ya repitieron plato y se acabó la comida. La señora dice que no me va a pagar”, comenta la encargada del servicio.

Luego de mostrar algunas imágenes de los invitados mientras se encuentran en el evento, la joven que ofreció sus servicios solicita de nueva cuenta el pago completo de los alimentos a la mujer que solicitó los alimentos; sin embargo, ésta asegura que se comunicó con las autoridades y le informaron que no estaba obligada a pagar.

“Yo ya hablé a la policía y me dijo que no estoy obligada a pagar porque no se cumplió todo el servicio comercial, y dice que si quieres que puedes pasar pero yo ya procedí”, dijo.

Durante un par de segundos la mujer es captada mientras asegura que solo pagará la mitad del servicio a la responsable del banquete, ya que asegura le parece “injusto” al no presentarse los invitados en su totalidad.

“Me faltaron más personas y no somos los 50, acaban de llegar y somos 42 exactamente, ya los conté”, dijo.

Además, ante el señalamiento de que los invitados repitieron plato y terminaron los alimentos en su totalidad, la mujer continúo con su argumento de que los invitados eran menos y no debía pagar el servicio completo, sino la mitad.

Por su parte, decenas de usuarios de redes sociales compartieron sus opiniones respecto a la actitud de la mujer por negarse a pagar un servicio que contrató.

“Qué coraje, ahí la hubiera puesto en ridículo con sus invitados”; “Es típico de quien busca excusas para no pagar lo que debe. No es cuestión de números, sino de honrar el compromiso y respetar el trabajo de otros”; “Si contratan para 50 y llegan 2, se pagan 50″, “La persona que da el servicio no tiene nada qué ver si llegaron las personas completas, no es su problema”, entre otros.

Ante esto, quienes observaron el video expresaron su incorfomidad al no pagarle el servicio completo a la mujer que realizó el banquete, y decenas señalaron que debe realizar un contrato y solicitar la liquidación antes de realizarse el evento.