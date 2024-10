SRE informa que siete mexicanos abandonaron Líbano ante el aumento de tensiones con Israel

Algunos connacionales volverán a México y otros permanecerán en Europa. (SRE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este fin de semana que siete mexicanos que se encontraban en Líbano abandonaron el país entre el viernes 11 y sábado 12 de octubre ante el aumento de tensiones con Israel; la dependencia explicó que todos los connacionales salieron en vuelos humanitarios con el apoyo de los gobiernos de Australia y Canadá.

De acuerdo con la Cancillería, el viernes salió una mexicana hacia Chipre con el apoyo de Australia y fue recibida por el embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, quien la esperó en el Aeropuerto Internacional de Lárnaca.

Los otros seis compatriotas abandonaron Líbano este sábado con ayuda del gobierno canadiense y fueron recibidos en Estambul, capital de Türkiye (antes Turquía) por el embajador José Luis Martínez y Hernández, la encargada de la Sección Consular en Ankara, Araceli Yali Noriega Curtis, y el apoyo del cónsul encargado en Estambul, el ministro José Eduardo Buenrostro Vielmas.

“Algunas personas viajarán a México como destino final, mientras que otras permanecerán en Europa. Expresamos nuestro agradecimiento a los gobiernos de Australia y Canadá para incorporar a las personas mexicanas que han solicitado salir del país en estos vuelos humanitarios”, indicó Relaciones Exteriores en un comunicado.

Asimismo, la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente informó que la Embajada de México en Líbano mantiene comunicación permanente con las personas que han decidido permanecer en el país, además de que continúa identificando todas las rutas de salida. En caso de que algún connacional en dicho país requiera protección consular, la SRE cuenta con el correo electrónico consularlib@sre.gob.mx y los teléfonos 03 044 598 (desde Líbano) y +961 3 044 598 (desde México). También les recomendó anotarse en Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, para facilitar la comunicación directa.

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, hasta 2022 se tenía registro de 366 mexicanos residentes en Líbano (principalmente viviendo en las ciudades de Beirut, Biblos, Monte Líbano y Metn), de los cuales 173 eran hombres y 193 mujeres; entre ellos, se encontraban además 129 menores de edad, la mayoría provenientes de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

¿Qué está pasando en Líbano?

Hace un par de semanas, el Ejército de Israel comenzó una ocupación terrestre en Labouneh, al sur de Líbano, a fin de alejar al grupo terrorista Hizbulá el cual, aseguró, planeaba un ataque contra civiles de su país similar al ocurrido el 7 de octubre de 2023 perpetrado por otro grupo extremista (Hamás), en el cual murieron alrededor de mil 200 israelíes y 250 fueron secuestrados, 97 de ellos todavía cautivos en la Franja de Gaza. Vale recordar que en este atroz ataque, también hubo víctimas de otros países, entre ellos mexicanos.

La agencia EFE informó que el teniente coronel israelí Tomer Keidar reveló que en dicha zona hallaron túneles cercanos a la frontera con armamento como lanzacohetes y hasta explosivos, los cuales presuntamente usarían para cometer un ataque terrorista como el de Hamás, el cual habrían bautizado como ‘Operación Galilea’:

“Este no es un túnel defensivo, aquí no hay un puesto militar ni un sistema de alarmas. No es así como se construye un puesto defensivo, sino un puesto operativo de ataque (...) Además hemos encontrado en los túneles cercanos a la frontera equipamiento médico y grandes dosis de anestesia. ¿Para qué necesitaban eso? Planeaban un ataque terrorista como el de Hamás contra civiles israelíes”, dijo el mando militar durante un encuentro con los medios este 13 de octubre.

Ante la escalada de tensiones a inicios de octubre, el gobierno mexicano hizo un llamado a los connacionales en Líbano para que salieran de dicho país hacia lugares más seguros mientras existieran ferris o vuelos comerciales disponibles; asimismo, les recomendaron ponerse en contacto a la brevedad con las representaciones diplomáticas.

