Éste es el teléfono que ‘El Mayito Flaco’ dio a comerciantes para denunciar a ‘rateros problemáticos’ y extorsionadores

Desde el pasado 9 de septiembre, día en el que Los Chapitos y La Mayiza se “declararon” la guerra, diversos municipios de Sinaloa han sido escenarios de enfrentamientos armados, secuestros, robos de vehículos, narcobloqueos y otros delitos. Algunos de ellos incluso han sido destinatarios de mensajes de ambas facciones.

El hecho más reciente ocurrió en Eldorado. Según informaron habitantes de dicho municipio, durante la tarde del 8 de octubre hombres a bordo de motocicletas entregaron volantes en distintos comercios sin mediar palabra.

En él, se lee el siguiente mensaje:

“A toda la ciudadanía del Dorado y sus alrededores, se les comunica que abran sus tiendas y locales a sus horarios normales. Estaremos a la orden para cualquier anomalía como rateros problemáticos o extorsione y nunca jamás se les cobrara piso a ningún negocio”.

El volante también incluye la firma “Empresa MF”, así como el número 6673246XXX, que inicia con la lada de Culiacán. Infobae México verificó y este no cuenta con WhatsApp.

No obstante, es importante destacar que se desconoce la veracidad del mensaje, así como quiénes son los responsables de su difusión. Las autoridades no se pronunciaron al respecto.

Estos son los mensajes que el Cártel de Sinaloa ha enviado a la población

Desde el inicio del conflicto armado, ambas facciones criminales han utilizado volantes y ‘narcomantas’ para enviar mensajes a la población. Estos son los casos que se han registrado.

27 de septiembre. La facción de ‘La Mayiza’ presuntamente lanza volantes contra Los Chapitos en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

En los folletos se colocaron los nombres y la caras de 19 personas, a las que se les acusó de delitos como cobro de piso, robos de vehículos, venta de cigarros y vapeadores, huachicol, tortura, despojo de propiedades, extorsión, secuestro, homicidios, entre otros.

Entre los acusados destacan los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como líderes de Los Chapitos. También aparece Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

3 de octubre. Los Chapitos despliegan narcomantas en distintas localidades de Culiacán contra dos notorios socios de ‘El Mayito’ Flaco: José Luis ―'El JL’― y Alejandro ―'El 02′― Cabrera Sarabia.

En las lonas, la facción criminal señala a los hermanos Cabrera Sarabia como los responsables de la violencia presente en Durango y Zacatecas.

“(...) Son responsables de asesinatos de personas inocentes, cobros de piso a aserraderos, minas, prostíbulos, camiones de carga, restaurantes, piratearía, constructoras, etc. Ahora quieren hacer lo mismo en el municipio de Mazatlán y Culiacán”.

8 de octubre. Despliegue de volantes de ‘El Mayito’ Flaco en Eldorado.

11 de octubre. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias ‘El 27′ o ‘El Perris’, miembro de Los Chapitos, coloca narcomantas en los municipios de Angostura, Mocorito, La Reforma y Guamúchil.

En el mensaje, el presunto miembro del equipo de seguridad de Los Menores se deslinda a nombre del grupo criminal de los delitos de robo, extorsión y cobro de piso contra establecimientos comerciales:

“Por este medio les hacemos saber que la empresa no se dedica ni se dedicará a este tipo de cosas, al contrario, estamos para no permitir este tipo de abusos. No caigan en extorsiones de gente que se quiere aprovechar de los conflictos que se suscitan en la entidad”.

