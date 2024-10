Esta es la vitamina que te ayuda a bajar de peso

La vitamina B12 ha sido objeto de debate en el ámbito de la salud y la estética, especialmente en lo que respecta a su uso en programas de pérdida de peso/ (Shutterstock)

Es habitual escuchar que si quieres bajar de peso de manera natural, es necesario seguir una dieta rigurosa y hacer ejercicio. Sin embargo, pese a que parece algo muy fácil, en algunas ocasiones esta misión es más difícil de lo que suena. Sin embargo, en los últimos años se ha asociado el consumo de una vitamina con la pérdida de peso.

El consumo de esta vitamina sumada a una dieta saludable y una rutina de ejercicio podría ayudarte a perder peso, según el reporte de Bill Willis, científico biomédico de la Universidad Estatal de Ohio. La vitamina que debes agregar a tu dieta es la B12.

La vitamina B12 ha sido objeto de debate en el ámbito de la salud y la estética, especialmente en lo que respecta a su uso en programas de pérdida de peso. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), una deficiencia de esta vitamina puede provocar síntomas como fatiga, debilidad, palidez, y problemas neurológicos, entre otros. Sin embargo, la administración de inyecciones de vitamina B12 para personas sin deficiencia no está respaldada por evidencia científica que demuestre su eficacia en la pérdida de peso.

Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, ha aclarado que las inyecciones de vitamina B12 no proporcionan un impulso de energía a menos que exista una deficiencia de esta vitamina. Además, no hay pruebas concluyentes de que estas inyecciones contribuyan a la pérdida de peso. Aunque no representan un riesgo significativo para la salud, podrían interferir con la eficacia de ciertos medicamentos.

La vitamina B12 es esencial para prevenir o tratar la anemia perniciosa y la deficiencia de esta vitamina. Los síntomas de deficiencia incluyen cansancio, debilidad, palidez, palpitaciones, pérdida de apetito, infertilidad, y problemas neurológicos como adormecimiento u hormigueo en las extremidades, problemas de equilibrio, depresión, confusión, demencia, mala memoria y ulceraciones en la boca o lengua.

¿El uso de esta vitamina te ayuda a perder peso?

Cuando tratas de perder peso es importante seguir consumiendo vitaminas, ya que si disminuyes el consumo de alimentos, debes compensar los nutrientes que necesitas de otra manera. Pero si tienes una dieta equilibrada no es necesario que ingieras vitaminas para perder peso.

Una de las herramientas para perder peso que más atención ha recibido es la vitamina B12. Según un estudio, se reveló que esta podría tener un papel fundamental en el metabolismo de la grasa. Así mismo, se ha relacionado a los niveles bajos de esta vitamina con la obesidad, la diabetes en los animales.