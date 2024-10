Eugenio Derbez acusa a las nuevas generaciones de estar matando a la comedia: “No están entendiendo” | VIDEO

Eugenio Derbez lanzó una crítica a la corrección política que han promovido en redes sociales las nuevas generaciones. (ederbez, Instagram)

En una reciente entrevista con Adela Micha, el actor y comediante Eugenio Derbez se pronunció sobre el impacto de la cultura de la cancelación en la comedia, advirtiendo sobre cómo las nuevas generaciones están limitando su propósito. Derbez, conocido por su humor irreverente, comentó que la comedia está atravesando un momento difícil debido a la corrección política y las cancelaciones en redes sociales. “He visto algunas cosas, pero la comedia, en general, a nivel mundial, está pasando por un momento muy difícil por la cuestión de la cancelación, de lo políticamente correcto”, afirmó.

Eugenio Derbez defiende el valor de la comedia como un mecanismo necesario para exponer problemas sociales mediante la risa. “La comedia pisa callos, pero es una manera de decir ‘esto duele, esto molesta’ por medio de la risa; es una caricatura”, explicó, destacando que el objetivo no es ofender, sino generar reflexión. Comparó la situación con el cine, mencionando que cuando un actor interpreta a un asesino, no significa que esté apoyando la violencia, de la misma manera que los chistes no necesariamente reflejan las creencias del comediante. “Siento que no le entienden”, añadió, refiriéndose a cómo se malinterpretan los chistes hoy en día.

El actor también expresó su frustración con la censura que ha surgido en el ámbito humorístico, afirmando que la sociedad está llegando a un punto en el que ya no se podrán hacer chistes sobre temas comunes sin temor a ser atacados. “Estamos a nada de que ya no podamos contar un chiste de un borrachito porque te crucifiquen”, señaló.

Para Derbez, la comedia es una forma de aliviar tensiones y no debería perderse. Incluso compartió una experiencia personal, diciendo que a pesar de que su madre murió de cáncer, no se siente ofendido por los chistes que tratan sobre la enfermedad. “Mi mamá murió de cáncer y a mí no me molesta que me digan un chiste de alguien con cáncer; ni lo relaciono. No entiendo que la gente se prive de la risa”, confesó.

Finalmente, Derbez hizo un llamado a la sociedad para que no se prive del humor, subrayando que la risa es esencial para lidiar con los retos de la vida cotidiana. “Hay que reírnos”, concluyó, dejando claro que, en su opinión, la comedia debe seguir siendo una herramienta de crítica social y no debe ser limitada por la sensibilidad extrema.

Derbez, quien ha cosechado una exitosa carrera tanto en México como en Hollywood, utilizó esta entrevista para defender no solo su estilo de humor, sino también la libertad de expresión en la comedia, un arte que, según él, debe mantener su capacidad de incomodar para poder cuestionar.

