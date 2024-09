“Todo mundo se ofende de todo”; Eugenio Derbez se defiende tras críticas en su contra por publicar MEME de Belinda

Eugenio Derbez compartió un video y una imagen que ironiza sobre la caída de Belinda en la Semana de la Moda de París 2024. (ederbez, Instagram)

Eugenio Derbez se vio envuelto en una controversia tras publicar un meme que provocó una avalancha de críticas en redes sociales. La imagen hacía referencia a la reciente caída de Belinda durante una pasarela en París, pero lo que encendió la polémica fue que también incluía a Ángela Aguilar y Cazzu, vinculando el incidente con las relaciones amorosas del cantante Christian Nodal.

El meme mostraba a Belinda cayendo al suelo, mientras Cazzu parecía ayudarla a levantarse. Ángela Aguilar aparecía en la imagen caracterizada como “El diablito”, uno de los personajes icónicos de Derbez, insinuando que había sido la responsable del tropiezo. La publicación rápidamente generó reacciones negativas, con usuarios acusando al comediante de insensible.

(Captura de pantalla Facebook, Instagram, X Eugenio Derbez)

Frente a esta situación, Eugenio Derbez decidió aclarar el malentendido en un encuentro con los medios. “Es una broma, lo hago con mucho cariño. Quiero mucho a Belinda y a todos, simplemente era un chiste y ya”, expresó el actor, subrayando que su intención no era ofender a nadie.

Derbez explicó que la polémica escaló debido a la exageración de algunos medios de comunicación, quienes según él, tergiversaron su publicación. “Lo que pasa es que luego los medios... les gusta jalar y entonces (publican): ‘Eugenio Derbez criticó’, y no, no, nada más era un chiste y ya”, reiteró, insistiendo en que no había malicia detrás del meme.

El actor también hizo un llamado a la audiencia a no tomarse todo tan en serio, especialmente en una época donde las personas suelen sentirse ofendidas fácilmente. “Hay que reírnos, todo mundo se ofende de todo, y no. Hay que reírnos”, concluyó Derbez, defendiendo el humor como una forma de alivio en tiempos complicados.

Por su parte, Belinda no ha hecho comentarios públicos sobre el meme de Derbez. Sin embargo, ha mantenido una actitud despreocupada respecto a su caída en la pasarela de París, llegando a describir el incidente como “el momento más icónico” de su vida. La cantante ha sabido sacarle provecho a la situación, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El meme de Eugenio Derbez y la respuesta de Belinda demuestran cómo, a pesar de las críticas, ambos manejan la exposición pública con humor y sin perder la calma. Aunque la publicación generó opiniones divididas, el comediante dejó claro que su intención siempre fue hacer reír.

Belinda reaccionó a la polémica dedicando su inusitada popularidad en París a sus haters. (IG: @belindapop)