Luisito Comunica destroza Joker 2: “Ni Blanca Nieves canta tanto como Lady Gaga y Joaquin Phoenix”

El mítico villano de Batman ha generado todo tipo de críticas y comentarios en sus primeros días de estreno. foto: Jovani Pérez

La esperada secuela de Joker (2019) por fin llegó a los cines mexicanos, y aunque había mucha expectativa, parece que la película no está convenciendo ni a fans ni a críticos. Joker: Folie à Deux está protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga y es dirigida por el cineasta del primer filme, Todd Philips.

En líneas generales, los críticos piensan que el filme es una recopilación de buenas ideas que no llegan a nada, que es una propuesta arriesgada que fracasa en el intento y que los principales problemas están en el guión. Pero destacan las actuaciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga (aunque argumentan que su talento está desaprovechado), y que el aspecto visual es de primer nivel.

Internet es actualmente escenario de auténticos debates entre los fans que destrozaron la cinta y los que encontraron bondades en ella. También hay opiniones de todo tipo y el influencer Luisito Comunica ya tiene la suya.

En un par de historias de Instagram, el viajero dio sus impresiones del filme: “Hablemos de Joker 2, personalmente no me gustó, no me encantó, vamos a decirlo así, porque pues es un musical, a mí los musicales la verdad me cag*n, me choca. Cantan cada 5 o 10 minutos, el máximo lapso de la película que no cantan es de 20 minutos”.

El youtuber admite bondades en el filme protagonizado por Lady Gaga y Joaquin Phoenix, pero detestó esto. Crédito: Ig/LuisitoComunica

El influencer aprovechó para soltar un par de ironías: “Ni Blanca Nieves con los 7 enanos y los venados en el bosque cantaron tanto como Lady Gaga y Joaquin Phoenix en esta película”.

No obstante, Luisito Comunica rescató algunos puntos positivos del filme: “Ahora, lo que se rescata de la peli es la cinematografía, eso está bien hecho, el maquillaje muy bien, la historia no está tan mal, está bien, es el juicio del Guasón. Lo malo es que cuando estás en el mero apogeo empiezan a cantar y matan el mood. Ni Disney se atrevió a tanto”.

Finalmente, el viajero concluyó: “Esa es mi opinión. Si esperan ver algo tan épico como la película pasada, la verdad no esperen algo así. Está buena, pero cantan demasiado. Si te gustan los musicales esta va a estar en tu top. Si tu película favorita es ‘Los Miserables’ o ‘Lalaland’ esta va a ser tu película. Pero dentro de todo vale la pena ir a verla en el cine”.

¿Qué dicen los críticos de Joker: Folie à Deux?

Joker 2 ya está en todos los cines de México (Warner Bros. Pictures vía AP)

Actualmente, la película protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga cuenta con un 32% de aprobación por parte de los críticos especializados, según Rotten Tomatoes, sitio que se encarga de recopilar las reseñas de los principales medios de comunicación. Estas son algunas de las críticas:

“Gaga y Phoenix son geniales, pero el audaz estudio musical del personaje ‘Joker: Folie à Deux’ no llega a ninguna parte”, de Metro Weekly.

“Al menos Lady Gaga es inocente de todos los crímenes que esta película comete contra el cine. Los grandes cambios significan grandes errores, pero admiro el intento de sorprender”, de Flickering Myth.

“Lady Gaga brilla y Joaquin Phoenix trae más de lo mismo a ‘Joker: Folie à Deux’, una secuela totalmente innecesaria, sin nuevas ideas y sin nada que decir. No funciona como una película o un musical. Qué desperdicio de 200 millones de dólares”, de Comic book movie

“Aquí hay una secuela que no necesitábamos, atrapando a Phoenix y a la gloriosa Gaga en un recauchutado musical sin alegría que le quita la vida a la fiesta. Le dice al Joker durante una escena de fantasía: ‘Vamos, cariño, démosle a la gente lo que quiere’. Todavía estoy esperando” de ABC News.

“Phoenix y Gaga intentan salvar el día con actuaciones atrevidas, pero en lugar de eso, junto con el resto de la película, caen cara a cara en un charco de decepción”, de Flick Feast.