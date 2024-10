Anel Noreña, ex de José José, quiere que Gala Montes la interprete en bioserie; así reaccionó la actriz

Seguidores de Anel Noreña y Gala Montes expectantes ante el posible proyecto cinematográfico (Instagram/@anel_norenamx)

Gala Montes, actriz mexicana, ha manifestado su disposición para interpretar a Anel Noreña en una posible bioserie sobre la vida de la ex esposa del fallecido cantante José José.

Según lo que publicó la mujer que fue modelo y acompañante en su juventud, Gala Montes la sorprendió por las similitudes físicas y de actitud que comparte con ella en su juventud.

Esta revelación de la madre de José Joel y Marysol Sosa ha generado expectativa sobre la producción de la serie biográfica.

Anel Noreña, quien fue modelo y actriz, expresó que su manager le había propuesto anteriormente la idea de realizar una bioserie, pero no había encontrado a alguien que pudiera encarnar sus características físicas y personales de manera adecuada.

Anel Noreña impresionada por las similitudes físicas con Gala Montes en "La casa de los famosos México" (Instagram)

Sin embargo, tras ver a Gala Montes en el programa La casa de los famosos México, Noreña quedó impresionada por el parecido y la actitud de la joven actriz, lo que la llevó a considerar seriamente la posibilidad de que Montes la interprete en la serie.

“Tiempo atrás me había dicho mi manager lo de sacar mi bio serie, sin embargo no sentía que alguien pudiera tener rasgos físicos y sobre todo las actitudes que solía tener en mi juventud. Pero ahora que me presentó estos comparativos de Gala Montes y una servidora, pufff me encantaría la idea de que ella pudiera ser la que me represente”, escribió la ex modelo y dejó la puerta abierta:

“(Claro, tenemos que ver que le interese a ella verdad) ¿Qué les parecería la idea?”, preguntó.

Gala Montes dispuesta a interpretar a Anel Noreña en una posible bioserie sobre su vida (Instagram)

El mensaje en el que fue etiquetada Gala no tardó en obtener respuesta y la también influencer sólo escribió: “Puesta”, dejando ver su disposición a protagonizar el posible proyecto. La actriz de 24 años respondió con entusiasmo a la propuesta de Noreña, afirmando que está dispuesta a asumir el papel de la versión joven de Anel en la bioserie.

Esta respuesta ha emocionado a los seguidores de ambas figuras, quienes esperan con interés el desarrollo de este proyecto.

La bioserie de Anel Noreña, que abarcaría desde su infancia hasta la actualidad, promete revelar detalles de su vida personal y profesional. Aunque el proyecto aún se encuentra en una etapa preliminar, la participación de Noreña en la producción sugiere que podría tener un enfoque íntimo y detallado.

La bioserie de Anel Noreña cubriría desde su infancia hasta la actualidad revelando detalles personales (Instagram)

La noticia de la posible colaboración entre Anel Noreña y Gala Montes ha captado la atención del público, que espera con curiosidad ver cómo se desarrollaría esta historia en la pantalla.

La serie podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida de Noreña, quien ha sido una figura polémica en el mundo del espectáculo mexicano, especialmente tras la muerte del Príncipe de la canción.