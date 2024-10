Karime Pindter destroza y pone en su lugar a Ricardo Peralta y Gomita: “Los consideraba amigos” (Fotos: ViX)

En las primeras horas tras su salida de La Casa de los Famosos México, Karime Pindter se enfrentó a la realidad de las relaciones que dejó dentro del programa. Sin embargo, los comentarios negativos, groserías, desplantes y malas actitudes que tuvieron Ricardo Peralta y Gomita con la ganadora del segundo lugar ya han llegado a sus oídos y la ex Acapulco Shore no solo les responde, también ‘los ubica en su lugar’.

A través de una entrevista que le realizó Vaya Vaya en X-anteriormente conocida como Twitter-, Karime reveló que su amistad con Ricardo Peralta y Gomita se ha visto afectada por los acontecimientos ocurridos durante el reality. Según el contenido viralizado, la influencer dejó claro que algunas de estas relaciones no se reconciliarán.

Durante su participación en el programa, Karime, conocida como Matrioshka, compartió momentos significativos con La Guicha, quien le brindó apoyo en diversas ocasiones, incluso enseñándole a cocinar antes de su participación en Master Chef.

Karime aseguró que el apodado 'La Guicha' lo desconoció (Vix)

Sin embargo, la famosa expresó que dentro de la casa, Ricardo la “desconoció” y se comportó de manera que ella no aprueba. “La verdad yo sí lo consideraba un amigo, alguien querido”, comentó Karime, refiriéndose a la decepción que sintió por el cambio de actitud de Peralta.

Karime Pindter no quiere saber nada de Gomita y Ricardo Peralta por traidores

En cuanto a la nombrada ‘Mamá Coco’, Karime manifestó su decisión de no retomar la amistad, aunque aseguró que no actuará de manera grosera o irrespetuosa hacia ella. Durante la entrevista, el segundo lugar de La Casa de los Famosos México mostró un gesto de disgusto al escuchar el nombre de Gomita, pero enfatizó su deseo de mantener la paz y la buena onda, esperando que no sean atacados de manera severa por el público.

“¿Nombre, pa’ qué? Pero igual, el tequilita de la paz y la buena onda, espero que no los ataquen tan heavy (fuerte) porque no está cool y se que los han atacado muy cañón [...]”, expresó con gran disgusto sobre la amistad que llegó a tener con al ex payasita acusada de robarle un anillo de compromiso a Cecilia Galliano.

Karime Pindter no quiere saber nada de Gomita y Ricardo Peralta por traidores (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El impacto de los eventos dentro de la casa ha llevado a Karime a reevaluar sus amistades, destacando que lo que sucede en el reality debería quedarse allí. “La casa es como Las Vegas, lo que pasa en la casa se queda en la casa”, afirmó, subrayando su intención de seguir adelante con su vida y mantener su corazón enfocado en el Team Mar.