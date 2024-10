Mario Bezares cobró más de 400 mil pesos extras que Karime Pindter; el miserable sueldo semanal de la influencer en LCDLFM

Mario Bezares cobró más de 400 mil pesos extras que Karime Pindter; el miserable sueldo semanal de la influencer en La Casa de los Famosos (Fotos: Televisa)

La gran final de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar y no de forma positiva, pues la disputa por el primer y segundo lugar del reality show de Televisa dejó un sabor agridulce a los fans que durante 10 semanas apoyaron a sus favoritos: Mario Bezares y Karime Pindter.

Pese a que fans de la ex Acapulco Shore han asegurado que la producción intervino en las votaciones pues metieron a Paul Stanley durante la recta final para aclarar que no sostiene una enemistad con quien fue señalado de ‘colocar’ a su papá, Paco Stanley, en un famoso restaurante de la CDMX donde fue asesinado, ahora también han filtrado sus sueldos semanales.

Aunque la también conocida como La Matrioshka utilizó vestidos y zapatos de alta gama, su sueldo semanal era uno de los más bajos o incluso fue la que menos cobró en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pues aunque se han filtrado presuntas cifras durante estas 10 semanas, Infobae México tuvo acceso a un documento que confirma que tan solo recibió 100 mil pesos, mientras que Mario Bezares cobró medio millón de pesos, 400 mil pesos más que la influencer.

La ex integrante de ‘Acapulco Shore’ fue una de las celebridades que menos dinero ganó en el reality show de Televisa (Captura de pantalla Vix)

Televisa y producción de La Casa de de los Famosos México acusados de hacer fraude para que Mario Bezares ganara la segunda temporada

Karime Pindter, conocida por su participación en el reality show de MTV Acapulco Shore, decidió unirse a La Casa de los Famosos México tras recibir una oferta de Televisa. Sin embargo y a pesar de su popularidad, fue la finalista con el sueldo más bajo, ganando apenas 100 mil pesos semanales, en comparación con otros concursantes como el conductor originario de Monterrey, Nuevo León, y Arath de la Torre, quienes ganan más de 500 mil pesos a la semana.

De cuerdo a las teorías de los fans en redes sociales, la producción de La Casa de los Famosos México 2024 inicialmente buscó a Karime para darle relevancia a Potro Cabello, su presunta ex pareja sentimental y que también fue su compañero en Acapulco Shore.

No obstante, no esperaban que la nombrada Matrioshka se convirtiera en una de las favoritas del público, lo que ha generado incomodidad dentro de la producción, ya que no deseaban que una figura asociada a otro canal llegara tan lejos en el programa.

Televisa y producción de La Casa de de los Famosos México acusados de hacer fraude para que Mario Bezares ganara la segunda temporada (Foto: ViX)

Tras el triunfo agridulce de Mario Bezares, fans del reality show ya solicitan a Karime Pindter en la versión All Star de La Casa de los Famosos México, como ocurrirá en el año 2025 en Telemundo y que para nuestro país podría suceder en dos temporadas más- la 3 y la 4, siendo hasta 5-, aproximadamente hasta el 2027.