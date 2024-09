Estas son las marcas de tequila que no deberías consumir, según Profeco

La Profeco analizó 52 marcas de tequila, y esto fue lo que encontró REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

El tequila es la bebida mexicana por excelencia; es considerada un símbolo de nuestro país, consolidada en los años 50 gracias a la época de oro del cine mexicano, en la que junto a la música del mariachi esta bebida acompañaba a los protagonistas en sus aventuras.

En la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2005, Bebidas Alcohólicas-Tequila-Especificaciones, el tequila se define como: “La bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, dentro de las instalaciones de la fábrica, derivado de la molienda de las cabezas maduras de Agave, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido por otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49%, en la inteligencia de que no están permitidas las mezclas en frío. El tequila es un líquido que, de acuerdo con su tipo, es incoloro o amarillento cuando es madurado en recipientes de madera de roble o encino, o cuando se aboque sin madurarlo”.

Esta NOM también establece que el tequila debe ser fabricado exclusivamente con Agave Tequilana Weber, variedad azul, cosechado en el territorio protegido por la Denominación de Origen. El territorio protegido por esta norma es la Denominación de Origen Tequila comprende todo el estado de Jalisco, ocho municipios de Nayarit, siete de Guanajuato, treinta de Michoacán y once de Tamaulipas.

A principios del año, la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) realizó un estudio sobre tequilas reposados, analizando 52 marcas en cuanto al contenido de componentes volátiles, la veracidad del contenido neto, el contenido energético y de volumen de alcohol, además de normativas.

Estas marcas no cumplieron con la cantidad que anuncian en su contenido neto. Foto: Revista del Consumidor

En este análisis, 4 marcas resaltaron porque no cumplen con los estándares analizados por este organismo gubernamental, ya que el contenido neto que declaran no corresponde al que verdaderamente traen, además, uno de ellos no trae las advertencias de consumo.

De acuerdo con el análisis, el Tequila Olmeca Tezón no cumple con los mililitros que reclara, ya que dice contener 750 mililítros pero sólo cuenta con 729. Además el volumen de alcohol es ligeramente más alto de lo señalado, y en el envase no están las advertencias correspondientes para inhibir el consumo en personas embarazadas, menores de 18 años o que conduzcan un auto.

Por otro lado. los tequilas Los Arango, Don Roberto Antiguo Tequilero y Cantinero tampoco cumplen con el contenido que registran en sus empaques.

La Profeco recomienda a los consumidores de estas bebidas revisar siempre las etiquetas para checar el contenido del alcohol que se va a consumir, así como comprarlas en comercios establecidos y verificar las etiquetas y sellos de las bebidas. También hace un llamado a beber con moderación, y abstenerse de hacerlo si se está embarazada o si se va a manejar un vehículo.