Briggitte Bozzo señaló a Adrián Marcelo como el culpable de su ansiedad: “No podía respirar”

Bozzo describió a Adrián Marcelo como una persona "muy maquiavélica" y afirmó que su comportamiento la dejó en estado de shock (@adrianmarcelo10/ @briggi_bozzo)

Briggitte Bozzo ha revelado que su participación en el reality show La casa de los famosos México le generó episodios de ansiedad, especialmente debido a su interacción con el youtuber Adrián Marcelo.

En una reciente entrevista con el periodista Gerardo Escareño, Bozzo describió a Marcelo como una persona “muy maquiavélica” y explicó que su comportamiento durante el programa la dejó en un estado de shock, especialmente tras la última pelea del regiomontano con Gala Montes.

“Adrián Marcelo se pasó en todo el reality, fue una persona muy maquiavélica y ese día yo estaba un poco en shock, ahí las emociones te calan muy fuerte y yo no sabía cómo reaccionar (...) Me empezó a dar ansiedad, no podía respirar, me empezó a dar taquicardia, no sabía qué hacer”, reveló.

Los famosos causaron polémica. Crédito: ViX

Y añadió: “todo lo que hizo fue feo y en algún momento me llegó a agredir a mí, por algo ella me salió a defender”.

La actriz, conocida por su cabello pelirrojo y su baja estatura, ha sido una de las participantes más destacadas del reality, recibiendo una cálida acogida por parte de los medios de comunicación tras su salida del programa.

En contraste con otros concursantes, Bozzo ha sido elogiada y apoyada por la prensa, y ha mostrado gratitud al detenerse a atender a los reporteros.

En un encuentro con varios periodistas afuera de Televisa, Bozzo habló sobre su experiencia en el reality y su relación con Adrián Marcelo.

Nuevas tensiones dentro de La Casa de los Famosos México . Crédito: La Casa de los Famosos

Cabe destacar que, según usuarios de redes sociales, se especulaba que Marcelo podría estar enamorado de ella. Sin embargo, Bozzo aclaró que su relación con él fue complicada y que su comportamiento le causó ansiedad.

Uno de los momentos más tensos para Bozzo fue la última pelea entre Adrián Marcelo y Gala Montes, que no solo definió el futuro del youtuber en el programa, sino que también afectó la percepción de Bozzo dentro del Team Mar.

Durante este enfrentamiento, Bozzo experimentó un ataque de pánico y comenzó a llorar, sintiéndose incapaz de defender a su amiga Gala como hubiera querido.

Bozzo explicó que, después del incidente, habló con Gala y le pidió disculpas por no haber reaccionado de la manera esperada. “Me dio ansiedad por querer defenderla a ella, no por estar de acuerdo con el innombrable”, comentó Bozzo, refiriéndose a Marcelo.

La venezolana fue una de las favoritas del 'Team Mar' (Captura: Vix)

“Gala tiene un carácter muy fuerte, ese día (el del último enfrentamiento con Adrián Marcelo) a mí también me dio ansiedad, para nadie de los que estábamos sentados en el sofá esperábamos eso, yo empecé a llorar, tuve un ataque de pánico y obviamente quería defender a Gala”, comentó.

En cuanto a la posibilidad de mantener una amistad con Adrián Marcelo, Bozzo fue clara: “No, no tengo rencor en mi vida, no tengo odio en mi vida, pero son personas que no me gustaría cruzarme otra vez en mi vida”.

La actriz también mencionó su relación con Mariana Echeverría, quien durante el programa dio de qué hablar por no permitirle tomar un mango a pesar de ser su cumpleaños.

Adrián Marcelo fue tachado de misógino y machista durante su participación de LCDLF (IG: @adrianmarcelopresenta)

“No tengo ningún rencor, yo perdono, es una mamá increíble y tiene una familia muy bonita, entonces, pues Diosito sabrá qué hacer con ella”.

Finalmente, Bozzo expresó su sorpresa y gratitud por el apoyo recibido de su familia y seguidores tras su salida del programa. “Hoy para mí es mi familia, amo mucho a Andy y que me haya dedicado todo esto y todo el cariño que me están dedicando todas estas personas, todavía estoy en shock, es como un abrazo al corazón”, concluyó.