¿Listo para rodar? Ecobici ofrece rebajas en membresías para estudiantes de CDMX

(Foto: Semovi)

¿Eres usuario frecuente del servicio de Ecobici? Aquí te decimos cómo puedes aplicar para recibir un descuento en la compra de tu membresía para poder acceder a las bicicletas en los 365 días del año en la Ciudad de México.

Con el fin de apoyar y promover la movilidad en los estudiantes de la capital del país, el Sistema de Ecobici y la Secretaría de Movilidad (Semovi) ofrecerán un descuento para la adquisición de membresías anuales. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de esta oferta limitada.

¿Cómo acceder al descuento de Ecobici?

A partir del 23 de septiembre, el Sistema de Bicicletas Compartidas Ecobici informó la apertura de un descuento dirigido para cierto sector de usuarios que utilizan el servicio.

De acuerdo con la dependencia, la oferta está enfocada para todos los estudiantes de 16 a 23 años de edad. El descuento será aplicado en la adquisición de las membresías anuales y comprenderá una rebaja del 10 porciento.

(Foto: Ecobici)

Éste descuento aplica solamente para la membresía anual que maneja el portal de Ecobici, además de que se tomará en cuenta para los nuevos registros y renovaciones; estos serán los precios a contratar:

Membresía anual: de 545 a 490 pesos. Membresía anual de ECOBICI: de 899 a 809 pesos.

¿Qué estás esperando? Aunque aún no se establece un periodo de tiempo dedicado a la promoción, la Semovi informó que únicamente será válida para los estudiantes de nacionalidad mexicana que contraten la membresía anual.

Para adquirirla, el aplicante deberá acudir en alguno de los tres Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU), los cuales se encuentran en los siguientes módulos con sede en la capital:

Frente a Reforma 222

En el World Trade Center

En Reforma-Río Guadalquivir

Para lo usuarios interesados, el Gobierno de la Ciudad de México recomendó a los ciclistas en presentar los siguientes documentos en original y copia:

La credencial de estudiante vigente

La credencial de elector

En caso de ser menor de edad, se deberá ir acompañado del padre, madre o tutor, quien se presentará con su credencial de elector

El descuento se aplicará únicamente al titular de la cuenta de Ecobici, es decir, este servicio no es transferible para otra persona y no es válido para membresías temporales.

¿Cuáles son los planes y tarifas?

No obstante, si no te interesa o no cumples con el perfil designado para el descuento, conoce aquí que otro tipo de tarifas y planes maneja el Sistema de Bicicletas Compartidas Ecobici, los cuales incluyen viajes ilimitados, cada uno de 45 minutos:

Plan anual: 545 pesos

Plan anual +Ecobici: 899 pesos

Plan de 7 días: 409 pesos

Plan de 3 días: 245 pesos

Plan de 1 día: 123 pesos

Para acceder a las bicicletas, las ciclo estaciones se encuentran disponible los 365 días del año y comprenden un horario a partir de las 05:00 a las 00:30 horas.

(Foto: Semovi)

