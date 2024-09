Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre la posible candidatura del hijo de AMLO para elecciones de 2030

Andrés Manuel López Beltrán ayudó a sus amigos a obtener contratos en el gobierno de su papá (CUARTOSCURO)

En el marco de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente de México, fue elegido como uno de sus integrantes. La noticia causó revuelo por la relevancia que podría tener en sus aspiraciones políticas. Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer su punto de vista.

Durante la mañana de este lunes 23 de septiembre de 2024, en las inmediaciones de su casa de transición en la alcaldía Iztapalapa, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posibilidad de que la designación de Andrés Manuel López Beltrán dentro del CEN de Morena sea con la intención de postularlo como presidenciable en 2030. Ante ello, refirió que son “especulaciones absurdas”.

“Son especulaciones absurdas. Lo importante ahora es consolidar a Morena y consolidar este nuevo equipo. Él ni siquiera está planteando participar como candidato por ahora sino va a cumplir una función muy importante en el fortalecimiento de Morena (...) Son especulaciones, lo más importante ahora para el pueblo de México y la sociedad es que en Morena tenga consenso”, dijo ante los micrófonos.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, catalogó como absurdas las especulaciones sobre la candidatura presidencial del hijo de AMLO en 2030 (EFE/ Isaac Esquivel)

Y es que en semanas previas a la realización del Séptimo Congreso Nacional extraordinario, donde se renovó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cuando se dio a conocer la posibilidad de la participación de Andrés Manuel López Beltrán como su integrante, personajes insinuaron que podría ser una decisión favorable para posicionarlo rumbo a las elecciones de 2030.

Uno de los personajes que brindó declaraciones sobre la trayectoria política de Andrés Manuel López Beltrán fue Félix Salgado Macedonio. Y es que el político guerrerense pidió no descartar al hijo del presidente para el próximo proceso electoral federal del año 2030.

“No lo descartes. Es una buena idea. Me has dado buena idea. Me estás dando ideas”, declaró sin dar a conocer mayores detalles.

Solo uno de los hijos de AMLO ha mostrado intención de dedicarse a la política (cuartoscuro)

A pesar de la postura de Claudia Sheinbaum Pardo en torno a la carrera de Andrés Manuel López Beltrán, la Presidenta electa reconoció el derecho del personaje a participar en la vida política en vísperas del retiro de López Obrador de la vida pública en México.

“Él tiene derecho, se retira su padre de la vida pública. Él ha participado apoyando a su padre en algunos temas, en campañas electorales. Después se dedicó a su trabajo y él tiene derecho a participar ahora que su padre se retira de la vida pública. Es un gran organizador. A mí me da mucho gusto”, dijo.

Por otro lado, la Presidenta electa celebró la incorporación de López Beltrán como secretario de Organización en el CEN de Morena. De hecho, reconoció en el personaje cualidades que le ayudarán a desempeñar el cargo mencionado.

El senador por el estado de Guerrero fue quien pidió no descartar a Andrés Manuel López Beltrán para el 2030 (Cuartoscuro)

“Andrés López Beltrán tiene experiencia organizativa. Digamos que es su fuerte la organización. Cuando fui jefa de gobierno él ayudó a la formación de comités de Morena en la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia y me da gusto. Es una nueva generación que va a participar en esta parte del proceso para consolidar a Morena. Entonces muy bien. Compañeros de primera todos los que quedaron. Una nueva generación, eso es muy bueno”.

En tanto, sobre Luisa María Alcalde Luján, quien desempeñará el cargo de presidenta, Sheinbaum Pardo declaró:

“Muy contenta, la verdad. Me da muchísimo gusto que sean jóvenes. Es una nueva generación, con mucha experiencia, porque su juventud no es símbolo de inexperiencia, sino todo lo contrario. Luisa María Alcalde es secretaria de Gobernación, fue secretaria del Trabajo. Ella conoce Morena, es una fundadora de Morena. Es una excelente decisión. Sé que va a hacer un gran trabajo”, dijo.