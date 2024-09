La Tierra tendrá una mini luna durante 56 días, ¿Será posible ver el fenómeno desde México?

El asteroide se transformará en una miniluna para el planeta Tierra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pequeño asteroide identificado como 2024 PT5 llegará a la tierra en los próximos días. El fenómeno descubierto el pasado 7 de agosto por el sistema de alerta de impacto de ATLAS (Asteroid Terrestrial-IMPACT Last Alert System) en Sudáfrica, visitará nuestro planeta el 29 de septiembre.

Este increíble fenómeno no es nuevo, la mini luna 2022 NX1 experimentó un sobrevuelo de corta duración en los años 1981 y en 2022, se espera que vuelva a aparecer en nuestra órbita en 2051 e incluso podría colisionar a partir de 2075. En el caso de 2024 PT5 los astrónomos explicaron que fue atraído por la Tierra y quedará sujeto a la fuerza de nuestro planeta hasta el 25 de noviembre de este año.

Hasta el momento se cree que forma parte de una población de asteroides llamada Arjuna, que giran cerca de la Tierra. Sin embargo, el tamaño de estos cuerpos celestes es pequeño y no podrá observarse a simple vista.

A partir de un artículo publicado por los astrónomos Carlos de la Fuente Marcos y Raúl de la Fuente Marcos de la Universidad Complutense de Madrid es posible saber que los objetos que se acercan a la tierra (NEOs, por sus siglas en inglés) siguen trayectorias en forma de herradura y recorren distancias a baja velocidad, pueden convertirse en mini lunas.

“Los episodios de miniluna se producen cuando un objeto, al aproximarse a nuestro planeta a una velocidad muy baja en términos astronómicos (del orden de 3500 km/h), adquiere un valor de la energía geocéntrica negativo o una excentricidad geocéntrica inferior a 1″ señaló Carlos de la Fuente en una entrevista para la agencia Sinc.

Tonny Dunn compartió vía X la trayectoria del asteroide 2024 PT5

¿Será visible desde México?

El asteroide 2024 PT5 no podrá ser visto, ya que mide apenas 10 metros y es demasiado tenue para ser visible a simple vista o por los telescopios de los aficionados de cualquier parte del mundo.

En un artículo llamado “Una mini-luna está siendo capturada por el planeta Tierra” de el diario estadounidense, The New York Times (NYT) menciona que este cuerpo celeste realizará una única vuelta alrededor de la tierra, después de sobrevolar durante dos meses, se liberará de la gravedad terrestre y continuará su trayectoria hacia el espacio exterior.

Raúl de la Fuente Marcos aseguró que a comparación a otros NEOS pertenecientes a la basura espacial, el origen de 2023 PT5 es natural. “Cada vez que se descubre un objeto con una órbita tan parecida a la de la Tierra, existe la posibilidad de que solo estemos recuperando restos espaciales… Las observaciones de 2024 PT5 indican que es un objeto natural, no hay duda de ello” declaró para The New York Times.

A partir de las observaciones de la trayectoria del asteroide, algunos de los investigadores tienen la hipótesis de que este cuerpo celeste podría ser un fragmento de la luna. Sin embargo, el astrónomo Carlos de la Fuente Marcos señaló que 2024 PY5 podría haber provenido del cinturón de asteroides Arjuna ubicado entre las órbitas de Júpiter y de Marte.

¿Los asteroides son una amenaza para la tierra?

A menudo suele asociarse a los asteroides como mensajeros de catástrofes en la Tierra. (Getty)

En una investigación llamado “El estudio de la evolución de la MOID”, publicada por la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU) en conjunto con la NASA, se afirma que ninguna de las rocas que existen en el sistema solar impactarán a nuestro planeta en al menos 1,000 años.

La investigación liderada por Oscar Fuentes Muñoz realizó predicciones sobre las trayectorias de asteroides de mayor distancia para los próximos mil años. Los resultados aseguran que las probabilidades de que ocurra un impacto antes del año 3000 son bastante bajas, además se señala que el objeto más cercano, el asteroide 7482 (1994 PC1) representa un 0,0015 por ciento de posibilidades de impactar con la tierra.

Por otro lado, la NASA sigue estudiando el posible impacto de asteroides. En 2022 el impacto de la nave DART contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a 11 millones de kilómetros de la tierra, consiguió desviar su trayectoria.