Lanzan corrido contra Adrián Marcelo tras ‘La Casa de los Famosos México’: “Misógino y cobarde”

El youtuber abandonó el reality el 4 de septiembre. (Portada: Jovani Pérez, Infobae México.)

Adrián Marcelo ganó y perdió seguidores durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos México 2024′, pues mientras los internautas que han seguido su carrera en redes sociales entendieron su supuesto sentido del humor ‘negro’, otros explotaron en su contra por sus ataques en contra de sus compañeros Gala Montes, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre.

La opinión dividida motivó a dos músicos, quienes externaron su opinión al respecto con ayuda de sus dotes artísticos.

A continuación te presentamos dos corridos que personas del público compusieron en honor a Adrián Marcelo; uno retrata su polémico comportamiento en el reality show de Televisa, mientras que el otro es un mensaje de apoyo por parte de sus fans.

El músico apoyaba al youtuber antes de LCDLFM, pero cambió de opinión y le compuso esta canción Facebook: Acústico Punto & Coma

Letra completa del corrido contra Adrián Marcelo

“Tal vez te sientes muy hombre por enfrentarte a una dama

Te echaste a México entero, solo te faltó pegar

Hablo del wey de Marcelo, misógino, también cobarde

De la depresión te burlaste y también del dolor ajeno

Pero Gala soportó porque es una mujer de huevos

Toda la gente te quiere, pero ya fuera del juego

Qué poco hombre resultaste, a eso llamas humor negro

Por defender a un cobarde que tampoco tuvo huev*s

Tus estrategias están como tus hijos, Marcelo

No mas no quieren salir... no te agüites, es chiste de humor negro.”

Fans del youtuber lanzaron esta canción como muestra de apoyo tras polémicas en LCDLFM TikTok: @adrian__marcelo

El tema pertenece a ‘Acústico Punto & Coma’, un grupo musical del norte de México que se encargó de difundir su opinión a través de su página oficial de Facebook.

Letra completa del corrido a favor de Adrián Marcelo

La segunda canción que se viralizó en redes sociales sobre el youtuber regiomontano tiene un mensaje a su favor; se desconoce quién fue su creador, pero se atribuye a un fan.

“Es un personaje diferente, pero le quiere toda la gente

Es de Monterrey y es el jefe

El menor de los dos ‘Hermanos de Leche’

Siempre va adelante, su familia lo sostiene

Más que firme, con el comandante no se puede

Qué van a decir

Fans de Adrián Marcelo exhibieron un antiguo tuit del youtuber, donde afirma haber convivido con narcotraficantes de Culiacán. (Infobae Especial / Jovany Pérez)

inventen lo que quieran, el rating les va a subir

PDSPCAM y aquí vamos a seguir

El norte lo respalda y no lo dejará morir

Con él hasta el fin, apoyo de su raza que lo quiere y es así

Su compa ‘La Mole’ no se raja, siempre ahí

Pa’ todos los que decían que lo iban a destruir

Aprendan a no hablar a lo pendej*, pura gente del señor Adrián Marcelo.”