¿Silvia Pinal ya lo sabe? Alejandra Guzmán reacciona a la prueba negativa de paternidad de Luis Enrique Guzmán

La Dinastía Pinal se enfrenta a los resultados de la prueba de ADN (Instagram: @luisenriquegp)

Mayela Laguna, madre del menor Apolo, publicó un comunicado donde reveló el resultado de la prueba de ADN para determinar si Luis Enrique Guzmán es padre de su hijo. El test dio negativo. Así lo comunicó:

“Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado el día de hoy miércoles 18 de septiembre; por tanto, y en pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo. Ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño, sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo 5 años”.

Algunos miembros de la Dinastía Pinal ya han reaccionado al resultado. En un encuentro con los medios de comunicación, Alejandra Guzmán declaró: “Es el colmo, pero ya lo sabíamos nosotros. No es muy agradable hablar de este tema pero fue un engaño muy doloroso”.

Asimismo, la cantante dijo que la verdad estuvo siempre de su lado y que la familia se siente liberada: “¿Sabes que te libera? Cuando sabes qué está pasando y por qué está pasando. Sé de dónde viene, sé cómo se hizo, cómo se orquestó y se pensó”.

Alejandra Guzmán manifestó su amor por Apolo (Instagram: @laguzmanmx)

No obstante, manifestó su cariño al pequeño Apolo independientemente del resultado negativo de parentesco que arrojó la prueba de ADN: “Yo canto, y cuando canto creo que conecto con todo lo que me ha hecho bien en la vida. La personita que es Apolo para nosotros siempre va a ser bienvenida. Él es un angelito, y siempre le vamos a decir la verdad, siempre vamos a estar aquí para él pero no para ser utilizados”.

¿Y Silvia Pinal ya se enteró?

Fue el mismo Luis Enrique Guzmán quien declaró a los medios de comunicación que no le ha dicho nada a su madre, pues cuando la vio por la mañana ella estaba de malas: “No se lo he dicho, hoy estaba un poco de malas y la verdad no la quise agobiar”.

Efigenia Ramos, la asistente personal de Silvia Pinal, declaró que: “a ella no se le ha dicho nada”. No obstante, fue Alejandra Guzmán la que dejó entrever que pese a que no se le ha comunicado oficialmente nada a la diva, ella se da cuenta siempre de las cosas.

“Mi mami no tendría por qué saber, y sí sabe, se entera de todo”, explicó la intérprete.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán ahora que es oficial que Apolo no es su hijo?

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

En un encuentro con los medios de comunicación, la ex pareja sentimental de Mayela Laguna se dijo triste por el resultado de la prueba de ADN pero reafirmó su amor por el pequeño:

“Ya lo sabía, pero la verdad no es algo agradable. Lo que me da tranquilidad es que el niño está bien, está con la familia y está bien cuidado y querido. Estoy triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil. Creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por mi familia”.

También dio detalles del proceso legal que vienen después de los resultados y también habló del actuar de Mayela Laguna:

“Puede ser que tenga un poder de convencimiento pero es muy triste que en medio quede el niño. Habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán pruebas y testimonios y decidirá el juez (...) La demanda es desconocimiento de la paternidad, al juez lo único que le importa es si soy el papá o no. Al dictar el juez se le quita el apellido y yo quedo deslindado de responsabilidades como padre biológico, que no soy”.

Finalmente, Luis Enrique confesó que está tomando terapia psicológica para: “estar más tranquilo y entender que las cosas no siempre son culpa de uno”.