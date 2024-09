Marie Claire se defiende de Sian Chiong y asegura: “Yo sí salí con trabajo”

La participante de la primera temporada protagonizó un divertido momento con Sian Chiong (La Casa de los Famosos)

Después de convertirse en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, Sian Chiong se ha estado presentando en diferentes entrevistas para hablar sobre su experiencia en el reality show. Debido a que fue uno de los habitantes menos queridos de la competencia junto con el resto de los habitantes del ‘Cuarto Tierra’, sus cuestionamientos están relacionados con las actitudes que tenía con sus compañeros de Mar.

En más de una ocasión, el actor cubano fue captado por las cámaras del 24/7 realizando acciones indebidas, una de ellas cuando escupió a la comida de sus compañeros; dicho momento, se volvió viral en redes sociales, tanto que hasta productores como Juan Osorio se cerraron a la posibilidad de trabajar con el actor.

Por lo tanto, ahora que está fuera de competencia, Shanik Berman se encargó de comentarle al actor que importantes productores de Televisa han decidido no ofrecerle trabajo, declaración en la que también se vio envuelta Marie Claire, quien no se quedó callada y aseguró que ella sí tiene trabajo.

Marie Claire le dice a Sian Chiong que ella sí salió con trabajo de La Casa de los Famosos

Muchos de los artistas y personalidades de Internet que deciden unirse al exitoso reality show tienen como objetivo conseguir importantes proyectos una vez que termine su participación dentro de la casa; sin embargo, derivado de sus actitudes, parece que no será el caso de Sian Chiong.

En una reciente entrevista para las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos México, Shanik Berman, Pablo Chagra y Marie Claire platicaron con el octavo eliminado del reality y le cuestionaron varias de las situaciones que presenció el público, como la polémica por el colchón, los constantes tocamientos a sus compañeras y las veces que escupió en cosas ajenas.

Foto: Youtube/@canal5_mx

Pese a que mencionó que todo se había tratado de bromas entre sus compañeros del ‘Cuarto Tierra’, los internautas que presenciaron el en vivo dejaron claro que no le creían nada por lo que comenzaron enviar comentarios como: “Sian no te hubieras salido sin Agustín”, “Sian el único que abrazó a Mayito”, “Puro team Sian”.

Los mensajes fueron leídos por Marie Claire, lo que parece no haberle gustado al actor de 30 años, quien de un momento a otro intentó atacar a la conductora diciendo que él no había sido el primer eliminado, a lo que Claire respondió: “No hablemos de mí, al menos yo salí con chamba.”

Sian Chiong se volvió tendencia en redes sociales después de querer humillar a Marie Claire Crédito: La Casa de los Famosos México

Cabe resaltar que aunque Marie Claire fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México en su primera emisión, pero eso no fue impedimento para convertirse en una de las participantes más recordadas, lo que la llevó a consolidarse como una importante conductora de Televisa, pues recientemente ha tenido la oportunidad de participar en el matutino Hoy y ha colaborado en algunas galas y post galas del reality show.

Asimismo, forma parte de importantes programas de Bandamax y TUDN. Además, fuera de su desempeño dentro de la industria del entretenimiento en México, cuenta con formación en leyes.