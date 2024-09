Daniel Bisogno sufre impacto emocional por muerte de André Marín

El fallecimiento de André Marín impactó emocionalmente a Daniel Bisogno (Archivo)

El conocido presentador Daniel Bisogno, quien recientemente había sido dado de alta tras un trasplante de hígado, debió ser readmitido en el hospital y trasladado a terapia intensiva debido a una infección bacteriana. Afortunadamente, la rápida intervención médica permitió que su estado de salud mejorara significativamente en los últimos días, según informó él mismo a Ventaneando.

El conductor del programa de información de espectáculos llevaba ya algunos días recuperándose cuando, en medio del proceso, se enteró del fallecimiento de su amigo y colega, el comentarista deportivo André Marín, quien también había sido sometido a un trasplante de pulmón recientemente.

André Marín murió a los 52 años de edad tras complicaciones derivadas de su trasplante doble de pulmón (X/ @TUDNMEX)

Esta noticia tuvo un profundo impacto emocional en Daniel, según relató Alex Bisgno, su hermano, en una entrevista para El Universal, dado que estableció ciertas similitudes con su propia situación de salud.

“No te voy a negar que para alguien hospitalizado, que acaba de recibir un trasplante, aunque no sea el mismo caso, hay ciertas coincidencias. André recibió un trasplante de pulmón, Daniel de hígado. Así que para alguien en su situación, recibir una noticia como esta, es impactante”, dijo el conductor del programa Al Extremo Fin de semana.

“Pensó: ‘Si le pasó esto a André Marín, me puede pasar a mí también’. Fue un doble golpe, no sólo por perder a un amigo, sino por el temor de que algo similar le pudiera suceder”, contó Alex.

El conductor fue internado por una bacteria Crédito: TV Azteca

El conductor explicó que, a pesar de seguir enfrentando molestias, el estado de salud de Daniel está bajo control. Subrayó que los médicos están asombrados por la capacidad de recuperación y la velocidad de mejora de Daniel, lo que ha sido un factor positivo en su tratamiento.

El alentador mensaje de Daniel Bisogno sobre su estado de salud

En la reciente transmisión de Ventaneando de este martes 17 de septiembre, los presentadores del programa de TV Azteca compartieron un audio enviado por Daniel donde detalló que ya se encontraba fuera de peligro y que esperaba ser trasladado pronto a terapia intermedia.

“Afortunadamente ya me están haciendo diario los ultrasonidos checando todo absolutamente bacterias, virus que todo esté bien. Todo está saliendo bien, los doctores se asombran de en mi capacidad de mejoría y velocidad para eso entonces está muy contentos ya ahorita estoy esperando ya que me muevan a al puerto de terapia intermedia”, expresó Daniel en su mensaje.

Alex Bisogno informó que la salud de su hermano está bajo control (Ventaneando)

Además, mencionó su vigilancia constante ante cualquier síntoma, lo que ha permitido una detección oportuna de cualquier complicación.

“Aquí fue que todo ha sido tiempo porque yo no he parado de prestar atención ni de avisar, cualquier más leve síntoma de cualquier cosa, entonces afortunadamente está todo bajo control hasta este momento... Ya me van a pasar para allá (terapia intermedia) y la idea es vigilar que los antibióticos y todo esté bien de aquí a unos días y para más tardar el sábado ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total, que esto no, no la retrasó, si no hubo cosas que mejoraron porque se dieron cuenta a tiempo fue la ventaja”, dijo el apodado “Muñe”.

Se espera que Daniel Bisogno pueda ser dado de alta el 21 de septiembre (Archivo)

La familia y el equipo médico de Daniel Bisogno esperan que pueda ser dado de alta el próximo sábado, 21 de septiembre. Mientras tanto, continuará con los tratamientos necesarios para su completa recuperación desde casa.

Sus compañeros de Ventaneando aprovecharon la oportunidad para enviarle mensajes de pronta recuperación y recomendaron que se tome el tiempo necesario para evitar cualquier tipo de complicación futura.