Sergio Mayer no está de acuerdo con las actitudes de Gala Montes: “No por el hecho de ser mujer tienes derecho a agredir”

El exparticipante del reality show no busca justificar las acciones de Gala Montes Fotos: Cuartoscuro

A lo largo de las semanas Gala Montes se ha posicionado como una de las habitantes favoritas de La Casa de los Famosos México. Además de su unión con el ‘Cuarto Mar’, otra de las razones por las que se ganó el cariño del público fue por no quedarse callada ante las agresiones de Adrián Marcelo, exintegrante del reality show.

Mientras algunos internautas y personalidades del medio le aplauden su valentía para levantar la voz ante las injusticias y faltas de respeto, existen otros que aseguran que solo se cuelga de un movimiento social para permanecer más semanas dentro de la casa. Entre las opiniones divididas que aumentan cada vez, el actor y político Sergio Mayer se unió a la conversación para compartir su sentir ante esta nueva temporada.

Sergio Mayer habla sobre las actitudes de Gala Montes dentro de La Casa de los Famosos

Durante la segunda temporada del exitoso programa de Televisa es común observar la presencia de Wendy Guevara, Nicola Pocella, Poncho de Nigris y Sofía Rivera Torres en algunas galas; sin embargo, quien aparentemente se había mantenido ausente es Sergio Mayer, integrante del team ‘Infierno’ en la primera emisión.

Aunque no se ha presentado como panelista del programa, eso no fue impedimento para que el político y actor compartiera su postura sobre las actitudes de Gala Montes en el reality show, pues aunque gran parte del público la apoya, existen algunos usuarios en redes sociales que aseguran que tiene los mismos comportamientos violentos que el regiomontano.

En una transmisión en vivo, Sergio Mayer fue cuestionado sobre las actitudes de Gala Montes dentro de La Casa de los Famosos México, a lo que respondió:

“No podemos permitir violencia por ninguna de las dos partes. No por el hecho de ser mujer tienes derecho a agredir, insultar o señalar. Yo vi un video donde ella señala directamente y dice: ‘eres un (...) maricón’. Eso es una agresión también.”

Además de resaltar que la actriz también cometió agresiones contra Adrián Marcelo, invitó al público a cuestionar y no fanatizarse con lo que ven en la televisión. “Hay que ser objetivos; de repente nos fanatizamos mucho con lo que estamos viendo y pasando. Pasamos por alto las cosas y errores que dice la gente, hay que ser objetivos y decir: ‘sí, soy su fan, pero cometió este error’.”

Y añadió: “No podemos por el hecho de apoyar a una persona cerrarnos los ojos y no entender cuando comete un error. Yo creo que es mucho más interesante cuando una persona te hace ver tus errores y no te los solapa. Una persona que realmente te quiere, te va a decir: ‘esto no me gustó.’”

El político asegura que la actriz también cometió violencia Crédito: X/ @potaxieeforever

Finalmente, luego de leer que un internauta le cometó que el regiomontano siempre utilizó cosas del exterior para agredir y hacer sentir mal a la actriz y a Arath de la Torre, expresó: “Eso es jugar bajo, jugar sucio. Es parte del juego, hay gente que le funciona y gente que no.”

Sergio Mayer asegura que Adrián Marcelo no es el único responsable de la fuga de patrocinadores

Antes de que el actor y productor se pronunciara sobre las actitudes de la villana de Vivir de Amor, también compartió lo que pensaba respecto a la salida de varios patrocinadores de La Casa de los Famosos México.

“Yo creo que es todo el concepto, yo no creo que se hayan salido (las marcas) solamente por Adrián Marcelo, no, los patrocinadores se fueron porque ya no les gustó lo que está pasando adentro. Ayer vi un video donde dos de las participantes están hablando de otra compañera. De cada diez palabras ocho son vulgaridades,” sentenció.

Y agregó: “Hay palabras que yo no utilizo porque se me hacen muy fuertes, como mujeres está todavía peor (...) No soy conservador, ni me doy golpes de pecho, pero hay expresiones que están muy fuertes, que la forma de hablar no está padre.”