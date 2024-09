Team mar y tierra estallan contra Briggitte durante juego de la prueba de presupuesto; esto hizo

Debido al comportamiento de la actriz surgieron una serie de tensiones con sus compañeros en el reality show. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2 continúan sorteando una nueva prueba para obtener el presupuesto completo de la semana. Las celebridades tienen que estar alertas durante 24 horas seguidas al llamado de dos columnas con sus respectivas pantallas.

Las cuales están ubicadas en el baño, el jardín y en el vestidor; cuentan con dos botones. El juego consiste en presionar el botón azul y rojo antes de que finalice el cronómetro. Los competidores sabrán quién de ellos deben correr guiándose por los nombres proyectados en las televisiones. Tendrán que ser muy veloces para alcanzar el reloj y al superar el reto alcanzarán la comida de esta nueva semana.

Sin embargo la tensión surgió nuevamente en La Casa, pues el nuevo equipo conformado por Mar y los integrantes que quedan en Tierra se unieron para alcanzar el objetivo. Por lo que entre ellos se pusieron de acuerdo para vestir con ropa confortable para desplazarse mejor por todo el inmueble.

Sus compañeros le pidieron que se cambiara los atcones, pues no podría correr. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Por su parte, Gala Montes le sugirió a Briggitte utilizar una prenda cómoda pues les esperaba una prueba física intensa y crucial en el reality show. “El problema no es que te pongas la ropa. El problema es cuando digas, ‘ya estoy cansada’ y te vayas a cambiar, salga tu nombre. Tienes que estar lista para correr”, señaló.

Mientras que Sian respaldó el comentario de Gala, “¿Y si no llegas? Porque casualmente los zapatos no te dejan llegar”.

“Puedo sobrevivir de la forma que sea, y aún así lo voy a lograr. Me puse mi ropa más cómoda y mis zapatos más cómodos para correr”.

“Es trabajo en equipo y lo estás arruinando porque te estamos aconsejando. Vamos a perder la comida por tu culpa”, recalcó Montes.

“Que no van a perder a comida, pero a mí me gusta arreglarme”, aseguró Briggitte. No obstante, la primera vez que se activó el tótem con la pantalla, como todos auguraron, Bozzo no completó la misión.

La actriz falló el primer intento del reto, pues no alcanzó a llegar para apretar el botón correspondiente. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Tras fallar dicho reto, Mario Bezares le pidió a la actriz que se pusiera unos tenis. Sin embargo, Bozzo accedió solo a quitarse las botas y permanecer descalza. Minutos más tarde la alarma se encendió y una vez más el nombre de Birggitte apareció en la pantalla, hasta que finalmente logró presionar el botón y superar la dinámica.

El comediante destacó que corría más rápido sin botas altas, a lo que la influencer respondió que era lo mismo porque ella dominaba los tacones.