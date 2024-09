“Yo necesito de una compañera”: AMLO revela la razón por la que se casó con Beatriz Gutiérrez Müller

AMLO expone la situación de su actual matrimonio, tras el fallecimiento de Roció Beltrán. | Créditos: Cuartoscuro

El presidente de México, Andrés López Obrador, reveló durante la Mañanera de este 11 de septiembre, la razones emotivas de su actual matrimonio tras el fallecimiento de su primera esposa, Roció Beltrán.

La conferencia de prensa de hoy fue encabezada por la actual cónyuge del mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller, quien dio apertura a los cuestionamientos de los periodistas presentes, durante esta ronda se le cuestionó respecto a la emotividad que tuvo que cubrir tras el deceso de la socióloga Roció Beltrán, por lo que la investigadora cedió la palabra al presidente de México.

AMLO responde sobre la compañía de una pareja sentimental

Ante las dudas, López Obrador mencionó que en la política, en un cargo como el que desempeña, no puede haber dirección sin el apoyo de una compañera sentimental, por lo que, agradeció el apoyo recibido por la finada Roció Beltrán y su actual esposa, Gutiérrez Müller.

Durante sus inicios en la política mexicana, el mandatario reconoció el respaldo y la comprensión que recibió de su primer matrimonio con Roció Beltrán, esto hasta el día de su fallecimiento.

“No se podría dirigir un movimiento de transformación sin el apoyo de una compañera, en una primera etapa, fue fundamental y muy importante el respaldo, la comprensión y el cariño de mi primera esposa.” , explicó.

Asimismo, enfatizó que tras la muerte de su primera compañera en 2003, el tabasqueño deseaba la llegada de una pareja sentimental que fuese de apoyo en su trayectoria por el gobierno y de su entorno familiar, pues debido a su apretada agenda en el gobierno, él no podía brindarle la atención adecuada a sus hijos.

“Yo necesito de una compañera, pues la lucha por el gobierno continua”, pronunció.

Sin embargo, López Obrador refrendó con cariño a su matrimonio con Beatriz Gutiérrez, a quién se dirigió con palabras de admiración y respeto: “Ella me respalda, me sostiene, me da fuerzas y cariño”. Ante medios y con bromas, ambos dirigentes hicieron hincapié en la buena relación que hay en su matrimonio, pues conforme al mandatario, sus adversarios conservadores creen imposible que una mujer dedicada y profesionista como lo es Gutiérrez, se haya enamorado del mandatario.

La unión de la familia en México

En el tema, López Obrador recalcó la importancia de la unidad familiar en México, puesto que es un país que une los valores tradicionales en este lazo, además mencionó que la familia forja un pilar en la composición social del país, por lo que recomendó en no abandonar el vinculo que une a la ciudadanía con sus hijos y parientes, pues “Son instituciones que debemos preservar y cuidar”.

“La principal institución de seguridad social de México, es la familia. Nuestras familias han evitado la descomposición social del país”, mencionó,