Sergio Mayer no cree que Adrián Marcelo sea la única causa de la salida de marcas de La Casa de los Famosos México

Sergio Mayer habla de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México (Vix)

Desde días antes de la sorpresiva salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, diversas marcas que se patrocinaban en el reality show comenzaron a romper su relación laboral con la empresa, esto porque, en sus palabras, actitudes de algunos participantes no concordaban con sus valores.

Los fans aseguraron que los patrocinadores se estaban bajando porque esas actitudes eran de Adrián Marcelo. Recordemos que el regiomontano tuvo diversos enfrentamientos dentro de la casa contra varios habitantes, particularmente Gala Montes y Arath de la Torre. Derivado de este intercambio de argumentos, el influencer fue acusado, tanto por televidentes como por algunos de sus compañeros, de ser machista, misógino y de ejercer violencia de género y psicológica.

Estos señalamientos fueron precisamente lo que orilló al regiomontano a tomar la decisión de salir del reality show. Aunque la gran mayoría de las personas atribuye la huída de marcas a la forma de Adrián Marcelo, otros no lo creen, como es el caso de Sergio Mayer.

¿Qué dijo Sergio Mayer?

El actor señaló al cuarto Mar de errores que afectaron al reality show. Crédito: TikTok, Kokketta

El finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos México considera que, si bien sí tuvo que ver Adrián Marcelo con el rompimiento laboral de Televisa y algunos patrocinadores, hubo más razones, específicamente el actuar de ciertas concursantes, que aunque no dio nombres, parece ser que se refiere a las integrantes del cuarto Mar:

“Yo creo que es todo el concepto, yo no creo que se hayan salido (las marcas) solamente por Adrián Marcelo, no, los patrocinadores se fueron porque ya no les gustó lo que está pasando adentro. Ayer vi un video donde dos de las participantes están hablando de otra compañera. De cada diez palabras ocho son vulgaridades”.

También aclaró:

Adrián Marcelo salió del programa en medio de una huída masiva de marcas y patrocinadores (@mrdoctor)

“Estamos hablando de equidad, igualdad y todo, pero estar escuchando esa forma de expresión..., digo, no me doy golpes de pecho ni mucho menos, pero llega un momento que como hombre es incómodo escuchar”

“Hay palabras que yo no utilizo porque se me hacen muy fuertes, como mujeres está todavía peor (...) No soy conservador, ni me doy golpes de pecho, pero hay expresiones que están muy fuertes, que la forma de hablar no está padre”, añadió.

Y explicó: “Eso hace que los patrocinadores y que los papás no quieran que sus hijos estén viendo eso. No creo que Adrián Marcelo sea el único, yo creo que hubo más cosa”.