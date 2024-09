¿Serán sólo amigos? Gala encara a Agustín sobre su relación dentro de LCDLFM 2; esto se dijeron

Gala y Agustín se sinceraron sobre su relación en LCDLFM 2. (Facebook: Gala Montes/Instagram: Agustín Fernández)

Han pasado más de 50 días encerrados en La Casa de los Famosos México 2 y, con las emociones a flor de piel, la madrugada de este martes Gala Montes decidió encarar a Agustín Fernández para ponerle las cosas claras sobre la relación que han desarrollado al interior del reality show.

La conversación se centró en las actitudes de Agustín que Gala encuentra molestas para ella, y su objetivo principal fue aclarar las expectativas y el trato que cada uno espera del otro.

En una plática profunda y sincera en donde hasta Sian Chiong fue “corrido” del lugar para poder abordar el tema sincera y profundamente, Gala Montes abrió sus sentimientos al integrante del equipo tierra. Expresándole que no lo entiende, la miembro del equipo mar le expresó que le molesta su indiferencia o frialdad hacia ella.

Detalló que para ella no funciona que sólo los viernes se besen y el resto de la semana la trate como a otra persona más.

Gala y Agustín hablan sobre su relación dentro de LCDLFM 2. (X/@bellik14451)

Agustín se abrió y explicó que su actitud se debe a diversas malas experiencias que ha tenido en el amor. “He dejado muy en claro que no quería nada serio. Estamos en un reality, estamos aquí para divertirnos, y por eso a Gomita nunca le di entrada”, dijo el argentino.

Gala dijo que ella no es Gomita y le expresó que mientras estén en la casa ella simplemente quiere que la traten bien y de forma especial, con el respeto que merece.

Agustín, quien pensó en un principio que Gala le estaba pidiendo formalidad, se quedó callado y confundido.

Posteriormente la actriz aseveró que no quiere nada serio con él, ni ser su novia ni su esposa, simplemente le pidió que sea constante en su forma de ser, pues aseveró que a ella le afecta que un día él actúe indiferente y al siguiente sea amoroso. Ella aseveró que ella requiere de atención y de apapachos, y que si no estaban en el mismo canal era mejor que su relación fuera solo de amistad.

Gala habló con Agustín sobre las actitudes indiferentes que tiene con ella. (X/@bellik14451)

“Yo no estoy para que vayas a medias conmigo, o sea, aunque estemos aquí cinco días yo requiero el cariño que necesito, yo no soy una mujer nada más para besarte un viernes”, dijo tajantemente Gala.

Expresó que actitudes como el hecho de que Agustín le haya tocado la rodilla a su amiga Karime Pindter le molestó, pues dijo que aunque no sean nada, si tiene algo con ella en ese momento en el reality, necesita respeto.

“No me importa, ese tipo de cosas son las que a mí no me gustan. Vienes bajas y le das un beso en la frente a todo el mundo, no, no, no”, dijo Gala a lo que Agustín le preguntó si el saludo de ella entonces tenía que ser más especial a lo que ella respondió: “Obviamente” y advirtió que no tenía por qué estarle recordando qué hacer y qué no.

“Y no te voy a estar recordando cualquier cosa que hagas, yo esta es la última llamada de advertencia que te hago, la tomas o la dejas [...] Son mis requerimientos, yo te estoy dejando mis expectativas claras, tú decides”.

Agustín afirmó que se iba a “portar bien” y aclaró que no quería nada con Karime, a lo que Gala dijo que eso le daba igual, sino que quería respeto y que no hubiera indiferencia: “Es sólo que si estás teniendo algo con una mujer se lo haces saber todos los días, no es de que hay me la beso el viernes y el sábado como si nada”.

(Vix)

Finalmente, en un mensaje más claro, Gala le pidió a Agustín que baje sus barreras con ella, pues quiere ayudarlo a sentirse mejor y ser un apoyo el tiempo que sigan en la competencia.

“Baja las barreras conmigo, quiero ser un soporte para ti aquí si puedo, y ayudarte si estás triste, hacerte un café, ¿me explico? Pero no puedo serlo si tú no lo eres conmigo. Sólo te estoy diciendo eso, baja barreras conmigo, yo no te quiero hacer daño”, indicó.

A lo que Agustín dijo que así ya le había quedado más claro lo que Gala le pedía, a lo que le contestó: “Vamos a pasarla bien, vamos a darle”. Al final, el integrante de tierra prometió que iba a poner más de su parte el tiempo que sigan conviviendo.

Cabe apuntar que la relación entre Gala Montes y Agustín Fernández ha despertado diversas emociones entre los fans del reality, entre quienes apoyan a la pareja y quienes afirman que no se convienen y son personas tóxicas.