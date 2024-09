Sofia Rivera Torres arremete contra Poncho de Nigris: “Si yo me hubiera colgado de Wendy, también hubiera llegado a la final”

La actriz llamó "colgado" a Poncho de Nigris Foto: @sofiariveratorres

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar entre los habitantes y también en el exterior, pues hasta los concursantes de la primera emisión se han tomado el tiempo de revivir parte de sus experiencias del pasado.

Al igual que Wendy Guevara y Nicola Porcella, Sofía Rivera Torres y Poncho de Nigris han asistido como panelistas a algunas galas del reality show. En medio de la polémica que surge entre los actuales famosos, Sofía y Poncho defendieron sus puntos de vista y volvieron a hablar sobre su paso por la casa.

Sofía Rivera Torres llama “colgado” a Poncho de Nigris

En medio de la controversia por las constantes confrontaciones que existieron entre Gala Montes y Adrián Marcelo, la conductora de ¡Qué importa! mencionó que durante su participación en la primera temporada de la casa le hubiera gustado que tanto Poncho de Nigris como Sergio Mayer se enfrentaran a ella.

“Lo que a mí me parece misógino es no abrir el canal de discusión con una mujer porque es mujer. O sea que tú y Sergio dijeran ‘no voy a hablar contigo y no voy a discutir contigo porque eres mujer, eso me parece misógino,” expresó en una entrevista al concluir la gala.

Y agregó: “A mí, tratar a una mujer como tu igual y encabronarte con ella. Trátala igual que como a un hombre, eso es lo que queremos, ¿no? Queremos equidad. Ese era mi punto, pero México te está dando la razón.”

La actriz habló sobre las posibilidades que tenía de ganar en la primera temporada Crédito: Televisa

Después de escuchar las declaraciones de la también actriz, Poncho le mencionó que una de las razones por las que llegó a la final es porque no se puso a discutir como ella quería. “Gracias a eso, llegué a la final y quedé en tercer lugar,” expresó el actor, a lo que Sofía respondió: “Si yo me hubiera colgado de Wendy también hubiera llegado a la final, papacito, no te hagas.”

Después de las declaraciones de ambos exparticipantes, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, pues se pueden leer comentarios como:

Pero Sofía ni aunque se hubiera juntado con Wendy llega a la final. Cae mal y su personalidad no gusta.

La Netflix jajaja si Wendy hubiese estado en el cielo otra hubiese sido la historia.

Esta vez le doy la razón a Sofía

Cierto, si Wendy hubiera estado en cielo la historia habría sido diferente.

Sofía no hubiera llegado a la final porque ella es sangre pesada, no cae bien