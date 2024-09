Alito Moreno remarca las razones por las que el PRI votó en contra de la reforma al Poder Judicial de AMLO

Moreno Cárdenas defendió la negativa a que la reforma avanzara | (Cuartoscuro)

Luego de que este miércoles 4 de septiembre se aprobara en lo general y particular la reforma al Poder Judicial por parte de los integrantes del Congreso, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado por la misma bancada, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, expuso a través de las redes sociales cuáles fueron sus razones para votar en contra.

Con la difusión de un listado denominado “las 5 del PRI sobre la reforma”, el priista destacó, como punto principal, que la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni siquiera contaba con el consenso del pueblo, por lo que desde su trinchera, se enfocaría en rechazara.

“Estas son las 5 razones por las que votaremos EN CONTRA de la Reforma Judicial. ¡El PRI siempre estará del lado del pueblo de México!”, escribió.

El primer punto, insistió, fue con el fin de defender a los trabajadores y profesionales del Poder Judicial, los que basta hacer mención, se mantienen en paro laboral para con ello, manifestar su rechazo a la reforma. En segundo lugar, el político mexicano insistió en que los trabajadores justamente están en todo su derecho de movilizarse ya que, con esta acción, defendían sus derechos.

“La iniciativa no resuelve los problemas de fondo de la impartición de justicia en México”, enlistó como tercer punto.

Finalmente, Moreno Cárdenas remarcó que la votación en contra era por el simple hecho de que la iniciativa no tenía ningún beneficio para la población.

El dirigente nacional del partido destacó que la reforma no beneficia al pueblo | Foto: X @alitomorenoc

“¿Esas son las razones Alejandro? Es enserió? Te hubieras esforzado más. No se, en decir, defendamos la autonomía de los poderes, el poder Judicial se regula desde el poder Judicial, algo así. No que me salen con esas “razones” de primaria. Te falto. No corro, no grito, no empujó”; “Ninguna razón que expones es valida, era mas valida cuando en 2013 gritabas emocionado: Alejandro Moreno, a Favor de la Reforma Energetica!!! Como han cambiado los tiempos, saludos mi Alito”; “Acabaste con el PRI y seguirás acabándolo” o “No solo basta con votar en contra, deben presentar una contrapropuesta que sería lo más ideal”, se lee en redes.

¿En qué consiste la Reforma al Poder Judicial?

La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca transformar el sistema de justicia en México a través de varias medidas clave:

Creación del Instituto de la Defensoría Pública: La propuesta incluye la creación de este organismo para ofrecer asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos, garantizando así el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Revisión de la figura del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Se plantea fortalecer este órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, buscando una mayor eficiencia y transparencia.

Consolidación de juzgados laborales: Se impulsa la creación de juzgados especializados en materia laboral para garantizar una impartición de justicia más rápida y equitativa en conflictos laborales.

Modificaciones en la carrera judicial: La reforma propone cambios en el proceso de selección, capacitación y evaluación de jueces y magistrados, promoviendo la meritocracia y reduciendo el nepotismo.

Impulso a la digitalización y modernización: Se busca integrar tecnologías avanzadas para mejorar los procesos y trámites judiciales, facilitando el acceso a servicios por medio de plataformas digitales.

Estos cambios están orientados a combatir la corrupción, disminuir la impunidad y hacer que el sistema judicial sea más accesible, eficiente y confiable para todos los mexicanos.

El presidente se mostró contento por la aprobación de la reforma en lo general y particular | Crédito: Cuartoscuro

Después de una sesión que se tuvo que realizar en una sede alterna, derivado a que trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron un bloqueo a los accesos de la Cámara de Diputados, y una duración de poco más de 17 horas, los legisladores emitieron 357 votos en favor, 130 en contra y cero abstenciones, por lo que la reforma avanza al Senado.

“Es muy buena noticia, muy buena noticia, pasa ya al Senado, 357 (en favor) contra 130 (en contra) ¿Cuántos se necesitaban? 334. Muy bien”, dijo el presidente López Obrador en la transmisión de su conferencia de este 4 de septiembre.