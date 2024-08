Esta es la razón por la que los internautas aseguran que Gomita le robó ropa a Gala Montes

Fotos: Cuartoscuro

La enemistad entre Gala Montes y Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, continúa en La Casa de los Famosos México. Desde que se comenzó a especular que ambas sentían atracción por su compañero Agustín Fernández, la tensión ha ido en aumento con el paso de los días.

La supuesta amistad que intentaron tener cuando ingresaron al reality show de Televisa parece haberse esfumado, pues en los últimos posicionamientos ambas se han señalado duramente, asegurando que no ya no confían una en la otra. Además de sus conflictos personales, el hecho de que las dos quieren captar la atención del argentino las ha llevado a hacer fuertes declaraciones.

Sin embargo, fuera del triángulo amoroso surgió una nueva polémica que involucra a los dos participantes. Todo comenzó cuando la actriz de 24 años le comentó a sus compañeros que no encontraba una blusa color blanco tipo collar. Aunque el comentario pasó desapercibido en un principio, las redes sociales enloquecieron cuando Gomita salió en la transmisión 24/7 mostrando dicha prenda.

¿Gomita tiene la blusa que Gala Montes perdió?

Desde que inició la competencia, los internautas se han encargado de seguir de cerca los pasos de cada uno de los famosos, por lo que cada palabra y acción que hacen no pasa desapercibida. De esta forma, después de que Gala comentó que no encontraba una de sus pertenencias, los usuarios lograron captar el momento en el que supuestamente la expayasita muestra la prenda en el vestidor y menciona que se la prestó Ricardo Peralta.

“Miren, este me lo prestó mi hermana Ricardo,” comentó Gomita. Sin embargo, momentos después de la ‘Gala de Nominación’, la actriz entra al vestidor y se da cuenta de que el accesorio que esta en el lugar de la creadora de contenido es de ella.

“Te juro que es mío, que yo me lo he puesto. Se me perdió un collarcito, que yo he intentado meter y me lo han quitado,” declaró Gala. Tras los comentarios de la actriz, sus seguidores no dudaron en comenzar a difundir imágenes en las que se muestra a Gala utilizando dicha prenda en el programa Hoy.

Usuarios aseguran que Gomita robo prenda de Gala

La situación ha ocasionado todo tipo de comentarios sobre los comportamientos de Araceli Ordaz, pues usuarios aseguran que en varias ocasiones a las chicas de Mar se les han extraviado objetos, algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales son:

Yo escuché que Ricardo le prestaba una prenda a Gomita, sinceramente no escuché qué tipo de prenda, se debe investigar.

Gomita fue la única que agarró el anillo de Ceci y ahora la blusa de Gala.

El que trae Gomita es de Ricardo y se lo prestó, pero ella misma dijo que no se lo podía poner por el micrófono, luego Gala lo vio y dijo que tenía uno igual, pero no la dejaron pasarlo.

Gomita fue la única que abrazó la blusa.

Todos dicen, pero tampoco han sacado la parte donde Ricardo se la presta y tampoco dónde Gomita la toma, así que no se sabe.