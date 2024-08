Ricardo Peralta asegura que el ‘Cuarto Mar’ no es frontal: “Se hacen muy las mustias”

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Con el paso de las semanas la tensión en La Casa de los Famosos México sigue en aumento, por lo que a veces los habitantes optan por pasar un momento solos y platicar con las cámaras. En esta ocasión, Ricardo Peralta aprovechó que no había nadie en el ‘Cuarto Tierra’ para expresar su sentir sobre el comportamiento de sus compañeros.

Debido a la rivalidad que existe entre ambas habitaciones, el influencer habló negativamente de Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo; mientras que de los integrantes de su equipo solo resaltó sus cualidades y aseguró que son frontales.

Esto dijo Ricardo Peralta sobre Gala, Karime y Briggitte

“Todo lo que no le gusta que le hagan, ella sí lo hace. Es la ‘me llevo y no me aguanto’, eso está mal. Dice y hace cosas que sí se las dijeran a ella habría gritería, drama y aventada de cosas y todo,” dijo sobre Gala.

Y agregó sobre Briggitte: ”La Briggitte harta, es muy hartona la niña, pero se entiende, está chiquita, está chavita”. Finalmente, para acabar con su sentir sobre los habitantes del ‘Cuarto Mar’, mencionó que no sabía cómo Karime había llegado tan lejos: “Me desespera, me sigue desesperando mucho, es muy rara. Me preguntó cómo ha llegado hasta donde ha llegado, es muy rara.”

(Vix +)

Contrario a su sentir sobre ‘Las Chicas Superponedoras’, como se autonombraron las mujeres de ‘Mar’, Peralta resaltó las cualidades de los integrantes de ‘Tierra’; además, confesó que no le gustaría que saliera ninguno de ellos, por lo que espera poder despedir a un integrante del equipo “rival”

“El Sian es hermoso. Adrián es muy inteligente y muy bueno, no es agresivo, dice lo que piensa, y también es maquiavélico, pero lo acepta. Aquí (en Cuarto Tierra) uno tiene que aceptar lo que hace, lo que es y lo que piensa, y allá (en Cuarto Mar) se hacen muy las mustias,” confesó.

Y agregó: “Yo tampoco soy mustia, lo que pienso lo digo. Y si alguien me cae mal, me cae mal. La gomita también es muy frontal, muy de frente, es toda mi energía gay. El Agustín es muy lindo, atento y limpio.” Las declaraciones del influencer surgen en un panorama de tensión, pues Sian Chiong, Araceli Ordaz y Adrián Marcelo están en peligro de abandonar la casa.

Cabe resaltar que Ricardo no es el primer habitante que intenta defender las actitudes del Cuarto Tierra, anteriormente; también Adrián Marcelo y Mariana Echeverría buscaron ganarse el apoyo del público; sin embargo, su comportamiento sigue siendo del desagrado de los seguidores del reality show.