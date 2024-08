Receta de gelatina de jugo de manzana rica en colágeno para mantenerte joven y quemar grasa

Este sencillo postre trae muchos beneficios a la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta gelatina es un postre refrescante y ligero, ideal para cerrar una comida o para disfrutar en cualquier momento del día. Se destaca por su sabor delicado y la frescura que aporta la manzana, una fruta con una larga historia en la gastronomía mundial.

Al convertir su jugo en gelatina, se mantienen esos valores nutritivos en un postre que es tanto delicioso como saludable. La grenetina, componente clave en la gelatina, contiene proteínas de fácil digestión y contribuye a la reparación y regeneración de tejidos, de acuerdo con la Asociación de Nutricionistas Dietistas de Canadá.

También es beneficiosa para la elasticidad de la piel y la resistencia de las uñas, según el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN).

Cómo preparar esta deliciosa receta

Se recomienda utilizar jugo natural de manzana para controlar el azúcar de la gelatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esta receta de gelatina de jugo de manzana se necesitan aproximadamente 4 horas y 30 minutos en total. Esto incluye unos 10 minutos para mezclar los ingredientes y disolver la grenetina, y 4 horas aproximadamente para refrigerar la mezcla hasta que esté completamente cuajada. Este postre fue creado por la página de Youtube La Cocina de Norma.

Ingredientes

30 gramos de grenetina sin sabor

1 litro de jugo de manzana (de preferencia sin azúcar añadido)

1 cucharada de jugo de limón (opcional)

Miel o azúcar al gusto (opcional, dependiendo de la dulzura de jugo)

Procedimiento

Hidrata la grenetina en 150 ml. de jugo de manzana. Deja reposar 10 minutos. Una vez esté hidratada, calienta la grenetina 15 segundos en el microondas o hasta que esté completamente derretida. Agrega esta mezcla al jugo de manzana y añade el jugo del limón (si así lo deseas). Prueba la mezcla y si gustas puedes agregar azúcar hasta que estés completamente satisfecho con el sabor. Voerte la mezcla en un molde o en recipientes individuales. Refrigera por 4 horas o hasta que la gelatina esté completamente cuajada.

Beneficios del jugo de manzana

El jugo de manzana puede proteger contra el daño celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manzanas son abundantes en diversos nutrientes y contienen componentes con efectos bioactivos comprobados, como fitoquímicos, vitamina C y pectina, de acuerdo con el artículo Health Benefits of Apple Juice Consumption: A Review of Interventional Trials on Humans (Beneficios para la salud del consumo de jugo de manzana: una revisión de ensayos de intervención en humanos) de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Mientras algunos especialistas sostienen que las manzanas enteras tienen una mayor densidad nutricional, otros destacan que el jugo o las formas líquidas pueden ser más prácticas para aprovechar las propiedades saludables de la fruta.

Uno de los beneficios de consumir este jugo es su capacidad para proteger contra el daño celular, ya que contiene fitoquímicos, especialmente polifenoles, con actividad antioxidante. Según la página, se ha demostrado que sus efectos pueden ayudar en la prevención de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer, hipertensión, asma, infecciones, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

El jugo también aporta vitamina C, otro antioxidante que protege las células y moléculas del daño oxidativo, y que además contribuye a la síntesis de colágeno y la función de varias enzimas y procesos biológicos.

La pectina, un polisacárido presente en la pared celular de las plantas con propiedades antioxidantes y prebióticas, también se encuentra en el jugo de manzana.

“Varios estudios han demostrado que la pectina, e incluso la pectina derivada de la manzana, podría ejercer efectos beneficiosos en la salud a través de la modulación de la microbiota intestinal, y podría disminuir la inflamación y la presencia de endotoxinas”, menciona el artículo.