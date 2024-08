Andrea Legarreta está lista para un nuevo amor y ya tiene pretendientes: “Alguien que me apapache”

Andrea Legarreta cumplió 51 años (Foto: Instagram/@andrelegarreta)

Andrea Legarreta sorprendió al mundo del entretenimiento al pronunciar que podría estar lista para una nueva relación, unos meses después de haber anunciado su separación formal de Erik Rubín, con quien compartió más de veinte años de matrimonio. Dicha declaración contrasta con su postura inicial, cuando sostuvo que no se sentía preparada para iniciar un nuevo romance.

En alguna ocasión reportada por diferentes medios, Legarreta habló abiertamente sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor. La presentadora mexicana comentó que el paso del tiempo y el apoyo de sus allegados, incluyendo sus hijas, jugaron un papel significativo en este cambio de perspectiva.

“Hace unos meses, desde que sucedió esto de la separación, hasta hace muy poquito tiempo, me había mantenido muy cerrada a eso. Luego me dicen amigas: ‘Te voy a presentar a alguien, alguien te quiere conocer’, incluso mis hijas me dicen ‘Oye, mami, date la oportunidad’”, explicó la conductora de Hoy.

Nina Rubín cuenta con el apoyo de sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta. (@ninarubinl)

La noticia de su separación se dio a conocer en febrero de 2023. Según lo dicho por Andrea Legarreta, el término de su relación con Erik Rubín fue amigable y ambos continúan manteniendo una buena comunicación por el bienestar de sus hijas. Rubín también expresó, coincidiendo con su exesposa, que aún no se encuentra listo para comprometerse nuevamente.

Ahora, en declaraciones recientes, Legarreta abordó cómo ha ido cambiando su estado emocional y su disposición para conocer nuevas personas.

“Cambié un poquito y de pronto digo ‘Sí sería bonito alguien que me apapache’, pero sinceramente, por lo menos eso ya ha cambiado, eso ya es un paso, pero todavía como que lleguen y me presenten no, no me gustaría”, añadió la conductora.

El Timbiriche habría estrenado romance. Crédito: Cuartoscuro

Este cambio en su actitud ilustra el proceso de adaptación que ha vivido tras la separación, un fenómeno común en muchas personas que experimentan rupturas prolongadas.

Andrea, quien recientemente celebró su cumpleaños número 53, se muestó cautelosa y destacó la importancia de tomarse las cosas con calma.

“Tal vez la vida, si de pronto se da la oportunidad de conocer a alguien y ver si está padre, también soy observadora, un poquito desconfiada, cuidadosa, me quiero ir con mucho cuidado. No significa que salir con alguien vayas a tener algo o te vayas a casar”, explicó Legarreta en sus declaraciones.

Las revelaciones hechas por Andrea Legarreta no sólo mantienen a sus seguidores al tanto de su vida personal, sino que también reflejan el proceso de recuperación y crecimiento propio tras una relación prolongada. Mientras sobrevivir al duelo de una separación puede ser doloroso, cada paso que da hacia la apertura de nuevas oportunidades demuestra que no está cerrada al amor con otro hombre.