Gala Montes habla en La Casa de los Famosos sobre el trastorno alimenticio que sufrió

Gala Montes compartió que la llamaron 'gorda' en una telenovela. Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se encuentran a unas horas de vivir una nominación bastante diferente a las anteriores, mientras llega el momento de alistarse, Gala Montes aprovechó que estaba sola en el gimnasio para hablar sobre los problemas alimenticios que vivió en el pasado y sus diferencias con Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’.

“A mí una vez, en una novela que hice, me dijeron que estaba ‘gorda’, pesaba muchísimo menos de lo que peso ahorita. Ahí me traumaron, me traumaron mucho. Empecé a tener problemas con la comida, con el ejercicio,” aseguró mientras se encontraba en la caminadora.

Después de su declaración, comenzó a hablar las actitudes compensatorias de las que fue víctima. “Les cuento que son las actitudes compensatorias. Como mujeres nos pasa mucho y es muy fácil caer. Es que un día te atracas y comes todo lo que quisieras porque llevas una semana de restricciones, de dietas. Y las actitudes compensatorias es comer menos al otro día, hacer más ejercicio. Y eso a lo único que te lleva es a tener una mala relación con tu cuerpo”, puntualizó.

La actriz tuvo problemas con las conductas compensatorias Crédito: X/ @KellySanz71

Para que la joven actriz pudiera salir de ahí, mencionó que comenzó a ir a terapia, pues ya tenía problemas con dichas actitudes; de esa manera, se dio cuenta de que se puede tener una relación sana con tu cuerpo, la comida y el ejercicio. Sin embargo, admite que siempre se puede recaer, por lo que aconseja tener ayuda de un profesional.

“Por el medio siempre estoy conviviendo con personas que están obsesionadas con el físico como Agustín, fíjense como come algo y en automático empieza a decir que es un cerdo. Briggitte también lo tiene, Karime también lo tiene. Yo huyo de esos comentarios, porque para mí la comida es combustible, es gasolina.”

Finalmente, concluyó con la plática invitando a la gente a no lastimarse a sí misma por querer complacer a alguien más o querer alcanzar estándares de belleza que cada vez son más difíciles: “Les aconsejo no meterse ahí.”

Gala Montes habla sobre sus diferencias con Gomita

Fotos: Cuartoscuro

Antes de hablar sobre los problemas alimenticios que sufrió a raíz de un comentario en el medio, la villana de Vivir de Amor reveló detalles sobre el problema que tuvo con Gomita después de los besos que protagonizó con Agustín Fernández en la fiesta ambientada del pasado viernes.

“Me enteré por parte de la Goma que Adrián le estaba diciendo: ‘Ya viste, se están besando’. Independientemente de los problemas que hayamos tenido, eso no está padre, no está nada padre,” dijo respecto a su conversación con la influencer, donde ambas pudieron solucionar las confrontaciones del pasado.