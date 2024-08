Tunden a Adrián Uribe, Omar Chaparro y Eugenio Derbez por “representaciones grotescas” de la comunidad LGBT

(Especial)

El domingo 18 de agosto, se llevó acabo la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2. En la cual se encontraban nominados 4 habitantes, Mario Bezares, Briggitte, Arath de la Torre y Mariana Echeverría, siendo ella quien se convirtió en la cuarta eliminada del reality.

Uno de los momentos más fuertes de la noche fue el posicionamiento que tuvo Ricardo Peralta contra Arath de la Torre. El youtuber le reclamó al actor sobre un comentario presuntamente homofóbico que De la Torre habría realizado hace algunos programas. Según Ricardo, el comediante criticó su vestuario con la intención de atacar su identidad de género.

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual”, expresó.

“También me gustaría decirte que es algo con lo que he luchado toda mi vida, no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta. ¡Arriba los jotos afeminados!”

El influencie intentó señalar de homofóbico a Arath de la Torre. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Por su parte, Arath de la Torre le respondió negando el presunto ataque y declarando su apoyo y respeto total a la comunidad LGBTTTQ+

“Te estás equivocando, no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie. Tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho incluso, que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para ti siempre y toda tu comunidad... No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no juegues sucio”, arremetió.

“No eres Wendy. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”.

Tras lo sucedido en televisión nacional, figuras públicas, actores, la comunidad LGBT y organizaciones se pronunciaron al respecto. Tal fue el caso de Adrián Uribe, quien caracterizado de su personaje ‘Carmelo’ respaldó a Arath de la Torre.

”Hola, yo soy Carmelo, de todos los meseros el primero y este mensaje es para ti, Arath de la Torre. Hiciste muy bien. Yo también soy de la comunidad y no por eso me ando tirando al piso para que me levanten. Perdón, pero hasta en los perros hay razas. Y no me hagan enojar“.

“No ando en drogas”: Ricardo Peralta explota en llanto contra Televisa y asegura que ‘protegen’ a Arath de la Torre (Fotos: ViX)

De inmediato las redes sociales estallaron contra Uribe, pues diversos le hicieron ver que se estaba colgando de la situación al interpretar a ‘Carmelo’ en estos momentos, mientras que otros más lo tomaron como apoyo hacia Arath. Por otro lado, una vez más la organización Círculo Diverso lanzó un segundo comunicado abordando el tema del reality show y rechazó también las acciones de Adrián Uribe. “De la misma forma en que reprobamos las acciones de Ricardo Peralta, es necesario evidenciar a personajes como los que realiza Adrián Uribe, Omar Chaparro y Eugenio Derbez”, se lee en el documento.

“Estas representaciones grotescas de personas LGBTTTIQ+ solo denotan una burla y falta de conocimiento y sensibilidad hacia las vivencias y expresiones de la diversidad sexual”.

Asimismo señaló que el contenido generado por los actores se burla de los grupos históricamente vulnerados y fomenta la discriminación. “La discriminación es un problema real, a causa de los estereotipos y estigmas replicados por estos personajes genera un clima de hostilidad. Lo que en ocasiones ha desencadenado actos violentos hacia las personas de la diversidad sexual”, aseguró Círculo Diverso.