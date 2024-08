Mariana Echeverría trata de huir de conductor de La Casa de los Famosos y él la enfrenta: “Ven acá” |VIDEO

Mariana Echeverría trata de huir de conductor de La Casa de los Famosos y él la enfrenta

Mariana Echeverría ya se encuentra en el ‘mundo real’ tras casi un mes de encierro en La Casa de los Famosos México 2024, pues el pasado domingo 18 de agosto se convirtió en la cuarta eliminada por decisión del público. Sin embargo, su debut como panelista no estuvo exento de preguntas incómodas, incluyendo las que hace el conductor digital del reality show.

Así ocurrió el pasado lunes 19 de agosto, cuando el encargado de hacer entrevistas y contenido digital para el programa de la televisora de San Ángel intentó conseguir una declaración de la esposa de Oscar Jiménez y ella intentó huir de él, pues algunos aseguran que dicho influencer tiene fama de generar controversia y hacer preguntas incómodas.

“No Mariana Echeverría, ven acá, ven acá. Corrió como las que le robaron el mango”, expresó el tiktoker mientras que la ex habitante de La Casa de los Famosos México 2024 se mostraba sonriente, pero nerviosa, pues tuvo que hablar desde su polémica paso por el reality show hasta las amistades que repentinamente había formado con Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Agustín Fernández, Sian Chiong y Aracely Ordaz Gomita, quienes ya le dieron la espalda a días de su salida.

Durante su debut como panelista tras haber sido eliminada, la esposa de Oscar Jiménez fue cuestionada por su paso en el reality show de Televisa. |Crédito: Instagram/@lacasafamososmx

El debut de Mariana Echeverría como panelista en La Casa de los Famosos México: enfrentamientos e incomodad

Tras la eliminación de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México 2, la conductora participó en la gala del lunes 19 de agosto, revelando que aún no ha tenido acceso a su celular ni a sus redes sociales, desconociendo lo que está ocurriendo fuera del programa.

Durante el evento, se le mostraron varios videos y comentarios de sus excompañeros del equipo Tierra, quienes mencionaron sentirse mejor sin su presencia y expresaron que no se sentían unidos, lo que llevó a Echeverría a explotar contra ellos. Estos comentarios la sorprendieron negativamente, y aseguró que sus compañeros ahora no tienen futuro sin su franqueza y honestidad.

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada del reality show y, tras su salida, en la gala mencionó que siempre jugó de manera honesta, en contraste con lo que vio de sus compañeros durante y después de su participación. “Creo que no tienen futuro sin mí, ya que era la única que siempre decía la verdad en ese cuarto”, afirmó la conductora. Destacó que no esperaba la reacción negativa de los integrantes de su equipo, quienes según ella, ahora están mostrando sus verdaderos colores.

Shanik confronta a Mariana Echeverría por la broma de Adrián Marcelo sobre su hijo muerto. (ViX)

A manera de defensa, explicó que nunca pudo ser ella misma dentro de la casa, ya que asumió el rol de “mamá” de sus compañeros, lo cual limitó su capacidad de disfrutar y de integrarse al juego como hubiera querido. “Aquí todos comen, aquí todos limpian, todos hacen. Me hubiera gustado divertirme un poco más, pero no encontré cómo ni con quién”, resaltó Mariana, explicando que la composición del grupo y las dinámicas de juego la dejaron sin muchas opciones para pasarla bien.

Refiriéndose específicamente a Adrián Marcelo, otro concursante del reality, comentó que no estaba de acuerdo con su manera de jugar, ya que esta incluía ataques seguidos de pedidos de disculpas estratégicos para fortalecer alianzas. Mencionó: “A lo mejor si había muchos puntos que él quería mandarme y yo decía ¿Por qué? Si yo no juego igual que tú. Él ataca y luego pedía perdón y me decía únete a mí para hacernos más fuertes”.