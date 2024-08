Francesa critica el trabajo de los ‘cerillitos’ de la tercera edad en México: “Me incomoda que toquen mis cosas”

La mujer explicó que se sintió incomoda de que uno de ellos tocará su ropa interior recién comprada. (TikTok / @vivi_voyage.88)

En México, los cerillos de la tercera edad son personas mayores que trabajan empacando las compras de los clientes en supermercados y tiendas de autoservicio. Esta actividad les permite obtener ingresos adicionales, mantenerse activos y socializar con otras personas. Sin embargo, recientemente, un video viral ha generado polémica en redes sociales.

La tiktoker francesa Vivi Voyage, que reside en México, publicó un video titulado “nunca me acostumbraré a eso de México” en el que mostró su disconformidad con que las personas de la tercera edad trabajen como empacadores en los centros comerciales, debido a que le molestaba que tocaran su ropa recién comprada.

“Estoy en Soriana y es increíble los viejitos, no sé cómo llamarlos que están recogiendo tus compras aunque no lo quieras te lo atrapan, aunque son super amables, pero yo casi siempre no tengo efectivo para darles dinero, pero si quisiera decirles que no toquen mis cosas, por favor, porque no quiero, aparte porque compré ropa interior, sin embargo, si les digo lo van a tomar mal, pero de un lado es que los hago trabajar tomando mis cosas”, comentó Vivi Voyage.

En un segundo video, un seguidor le recomendó lo siguiente: “Ignóralos, no te sientas pequeña, tú vas a comprar, ellos ya tienen su pensión del gobierno”, a lo que la tiktoker respondió: “No es ignorarlos, solamente me hacen sentirme incómoda, creo que podrían actuar diferente si no tengo efectivo pero no quiero ignorarlos, pobrecitos que estén haciendo eso, no sé cómo es en México, no creo que toda la gente tenga pensión porque mi suegra se le murió su esposo por COVID y no recibió su dinero, entonces está intentando sobrevivir con el dinero que tiene pero nunca recibe pensión del gobierno. Se me hace poco darle cinco pesos a los viejitos, no digo hipócrita pero es poquito, es darle un poco más”.

Tras sus dos videos virales, usuarios mexicanos la atacaron pidiéndole que se regresara a su país, debido a que las personas de la tercera edad solo hacen su trabajo. “No te acostumbres, si el sistema está mal regrésate por donde viniste”, “Simple y sencillo, lleva efectivo ya que es una costumbre ayudar a la gente mayor que aún quiere trabajar. Si no te gusta, pues te regresas a tu país y listo”, “La ropa nueva se lava antes y MÁS! La ropa interior! Pues vete a tu país y allá no verás nada que no te guste”, fueron algunos de los mensajes en los videos.