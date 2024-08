¿Arath de la Torre hacía el aseo en un McDonald’s? El Integrante de La Casa de los Famosos describió así su primer trabajo

Arath compartió que vivió carencias familiares y por ello tuvo que trabajar a temprana edad (Vix)

Arath de la Torre reveló detalles inéditos sobre los difíciles inicios de su carrera laboral. Durante una conversación en La casa de los famosos México, recordó que trabajó como albañil y en puestos variados en McDonald’s antes de alcanzar la fama.

De la Torre, quien debutó en la televisión a los 19 años en la telenovela Agujetas de color de rosa tras formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, ofreció un vistazo a sus diversas ocupaciones previas al estrellato.

El conocido conductor y actor mexicano se mudó a Cancún, Quintana Roo tras el divorcio de sus padres y comenzó su vida laboral a la temprana edad de 13 años, simultáneamente con sus estudios secundarios.

“No salieron las cosas económicamente y, de amenazarme con meterme a escuelas de gobierno, terminé estudiando en escuelas de gobierno y trabajando por necesidad”, contó el también conductor del matutino Hoy.

El actor conoció a los Timbiriche en su primer trabajo

Su primer empleo fue en un taller de diseño gráfico, donde trabajaba en el área de serigrafía. Sin embargo, al cerrar el taller, optó por desempeñarse como albañil mientras esperaba la apertura de un nuevo taller por parte de su jefe anterior.

Un año después, trabajó en un astillero dedicado a lijar madera de barcos y barnizar yates. Las oportunidades laborales seguían surgiendo: cuando McDonald’s abrió su primera sucursal en Cancún, Arath y sus amigos, por recomendación de su madre que conocía a los dueños, empezaron a trabajar en el restaurante estadounidense.

En McDonald’s, comenzó como cajero, pero cambiaba de área frecuentemente debido al aburrimiento, desempeñándose eventualmente en la freidora y en intendencia.

Arath de la Torre cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en Televisa

Una anécdota memorable de su tiempo en McDonald’s ocurrió cuando, mientras trapeaba, llegaron los famosos integrantes del grupo Timbiriche. Arath recuerda haber sentido admiración por Biby Gaitán y Paulina Rubio, aunque no pudo interactuar con ellas directamente debido a su puesto en esa ocasión.

“Yo con la baba así. Justo cuando me tocó intendencia, no me tocó atenderlas o se hubieran enamorado de mí, era un chavito de 14 o 15 años”, contó.

Desde esa época, Arath ya alimentaba el sueño de convertirse en actor. Una vez finalizada la preparatoria en Cancún, se trasladó a Ciudad de México para ingresar a la escuela de actuación de Televisa, dando inicio a su carrera en televisión donde más tarde haría su debut.

La variedad de experiencias laborales de Arath de la Torre muestra un camino de perseverancia y adaptabilidad antes de su éxito en la actuación.