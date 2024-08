Lolita Cortés se enamoró de este polémico habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ cuando era su maestro: “Me echaba a correr”

Lolita Cortés se enamoró de su maestro de coreografía de 'Vaselina'. (IG: @soylolacortes)

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida en el medio artístico nacional como Lolita Cortés, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras regresar como ‘Juez de Hierro’ en ‘La Academia 2024′. Y es que sus ácidas críticas no paran de sorprender a los fanáticos del reality show, así como su intercambio de comentarios con sus compañeros: Arturo López Gavito, Chiquis Rivera y Espinoza Paz.

Esta situación no solo ha provocado que las miradas caigan sobre ella, también que algunos usuarios de redes sociales investiguen sobre su trayectoria en como actriz y cantante.

Fue bajo este contexto que se viralizó en redes sociales una antigua entrevista que concedió para el memorable programa de Mónica Garza, Historias Engarzadas. Y es que en esa ocasión confesó que en su adolescencia estuvo enamorada de un actual habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2024′.

Lola Cortés dejó entrever que fue un amor platónico. (Foto: La Academia)

Se trata nada más ni nada menos que de Mario Bezares, actor y conductor de televisión que en ese entonces tenía alrededor de 25 años. Según contó la artista en aquella ocasión, Mayito trabajó como asistente de coreografía en la puesta en escena ‘Vaselina’ antes de ganar fama a nivel nacional con Paco Stanley.

“Él lo sabía. Me decía: ‘Hola Lola’ y yo le decía: ‘Ya Mario’ y me echaba a correr”.

Mario Bezares también habló con Mónica Garza al respecto para el mismo programa; aseguró que no sabía que Lola Cortés tenía sentimientos románticos por él y comentó que posiblemente fue su primer amor platónico.

Ambos compartieron su versión de la historia TV Azteca

“Tendría yo 25 años aproximadamente, de 12 años era una diferencia abismal, no, no, no. Mamacita de mi corazón, pues me hubieras dicho, es una grata sorpresa, si yo me hubiera enterado, hubiéramos andado -dijo en tono burlón- no, cómo crees. Yo creo que fue su amor platónico como todos los niños de secundaria que ven a su maestra y que de repente se enamoran del profesor o de la maestra”.

Y todo indica que así fue, pues ambos aseguraron que esos sentimientos nunca pasaron a algo más allá de un amor platónico por parte de Lolita Cortés.

Fans de LCDLFM reaccionan al amor platónico de Lolita Cortés por Mario Bezares

El fragmento de la entrevista se viralizó en redes sociales, donde varios internautas externaron un sentimiento de ternura por la famosa actriz de teatro y revelaron que Brenda Bezares, actual esposa de Mayito, compartió el clip en sus redes sociales.

Quién es Mario Bezares de La Casa de los Famosos México 2024 y cuáles son las controversias que le dieron fama (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Te entiendo Lola Cortés, cómo no enamorarse de Bezares”. “Yo también estaría enamorada de Mayito”. “ay mayito, no te había visto bien”. Quién no estaría enamorada de Mayito en ese tiempo”, fueron algunas reacciones.