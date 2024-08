AMLO alista ceremonia para atletas olímpicos de París 2024 pese a protestas por falta de apoyo: “Estamos orgullosos”

Algunos deportistas acusaron que no han recibido becas y viáticos, pero aún así tuvieron destacadas actuaciones en los Juegos Olímpicos. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Ahora que ya están regresando los atletas de la delegación mexicana que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que alista una ceremonia en Palacio Nacional para reconocer su esfuerzo.

“Ya estamos preparando la ceremonia que vamos a tener con ellos aquí para entregarles sus reconocimientos. Ya les vamos a avisar cuándo se va a llevar a cao esa reunión. Les vamos a entregar sus reconocimientos a todos los participantes de la delegación de los Juegos Olímpicos, desde luego a los que obtuvieron medallas, México obtuvo cinco medallas”, destacó AMLO.

El mandatario dijo que además del reconocimiento, los medallistas recibirán un premio con recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tal como lo hizo con los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

Vale recordar que la delegación mexicana obtuvo los siguientes metales:

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz: Bronce en tiro con arco por equipo femenil

Prisca Awiti Alcaraz: Plata en judo femenil 63kg

Osmar Olvera y Juan Celaya: Plata en clavados sincronizados trampolín 3m

Osmar Olvera: Bronce en clavados trampolín 3m individual

Marco Verde: Plata en boxeo -71 kg

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos también entregan diplomas a los deportistas que quedaron entre los ocho mejores del mundo. En esta lista aparecen 19 mexicanos que tuvieron una participación destacada así como aquellos que se quedaron a un paso del podio:

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz: tercer lugar en tiro con arco por equipos

Kevin Berlín y Randall Willars: cuarto lugar en clavados sincronizados plataforma 10m

Prisca Awiti: segundo lugar en judo 63kg

Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco: quinto lugar en clavados sincronizados trampolín 3m

Alegna González: quinto lugar en marcha

Osmar Olvera y Juan Celaya: segundo lugar en clavados sincronizados trampolín 3m

Uziel Muñoz: octavo lugar en lanzamiento de bala

Gabriela Agúndez: quinto lugar en clavados plataforma 10m

Alejandra Orozco: octavo lugar en clavados plataforma 10m

Ever Palma y Alegna González: quinto lugar en marcha por relevos mixto

Regina Alferez, Fernanda Arellano, Nuria Diosdado, Itzamary González, Joana Jiménez, Samanta Rodríguez, Jéssica Sobrino y Pamela Toscano: séptimo lugar en natación artística por equipos

Janeth Gómez: octavo lugar en halterofilia 59kg

Osmar Olvera: tercer lugar en clavados trampolín 3m individual

Daniela Gaxiola: sexto lugar en kerin en ciclismo de pista

Alejandra Estudillo: sexto lugar en clavados trampolín 3m individual

Marco Verde: segundo lugar en boxeo 71kg

Randal Willars: quinto lugar en clavados plataforma 10m

Emiliano Hernández: cuarto lugar en pentatlón moderno

Carlos Sansores: cuarto lugar en taekwondo 80kg

AMLO: “Son normales los cuestionamientos”

El presidente dijo que se siente orgulloso del papel que desempeñaron los deportistas mexicanos en París 2024 a pesar de los cuestionamientos por la falta de apoyo gubernamental; asimismo, reconoció su esfuerzo, disciplina y, sobre todo, el acompañamiento que les dieron sus familias y entrenadores en este proceso olímpico.

“A todos se les ha entregado apoyo y lo vamos a seguir haciendo. Que no se olvide, desde luego hay cuestionamientos, esto es normal en una sociedad auténticamente democrática, no puede haber pensamiento único, no se puede protestar con los dientes apretados, se tiene que garantizar el derecho a disentir y tenerle confianza a nuestro pueblo.

(Porque) el problema que tienen los conservadores es que no han entendido, se resisten a comprender que han habido reacomodos en nuestra sociedad, que ya cambió la mentalidad del pueblo y, se los adelanto, porque ni siquiera les pasa por la cabeza, es que ya se empoderó el pueblo”, sostuvo López Obrador.

Información en desarrollo...