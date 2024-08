Arath de la Torre y Gala Montes destrozan a Shanik por acusar a Mario Bezares del crimen de Paco Stanley: “Eso no se dice”

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Shanik Berman se perfilaba para llegar a la final de La Casa de los Famosos México 2024; sin embargo, anoche fue eliminada del reality show. A su salida, la periodista tuvo la oportunidad de despedirse de los habitantes, pero lejos de dedicar lindas palabras, aprovechó el escaso tiempo que tuvo para dar información privilegiada a Mariana Echeverría y Adrián Marcelo, declararse parte del Sindicato y arremeter contra Mario Bezares.

“Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio”, expresó la periodista, mientras los 13 habitantes no daban crédito a lo que escuchaban.

Más tarde, durante la post gala, Shanik fue más allá y aseguró que Mario Bezares habría tenido una participación en el asesinato de Paco Stanley, delito del que fue exonerado en 2001. “Mayito es una porquería. Y a parte, sí creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme ‘si lo puse, no lo puse’”, dijo.

Arath de la Torre explotó contra Shanik por los señalamientos que hizo. (Captura de pantalla, X)

Arath de la Torre y Gala Montes explotan contra Shanik

Al finalizar el enlace, durante la transmisión 24/7 de Vix, los habitantes del Cuarto Mar arremetieron contra Shanik, quien durante su última semana fungió como una especie de agente encubierto del Cuarto Tierra.

Curiosamente, el más molesto no fue Mario Bezares, sino Arath de la Torre, quien repetía una y otra vez “pésimo, eso no se dice, cab***”. Por su parte, Gala Montes expresó “se la ma**”, mientras Karime Pindter y Briggitte Bozo le daban la razón.

Por su parte, Mario Bezares aseguró que nunca fingió tener una relación cercana con Shanik como para que ella lo acusara de ser un hipócrita.

En redes sociales crucificaron a la periodista de espectáculos Crédito: ViX

¿Por qué se molestó Shanik con Mario Bezares?

El conflicto entre Shanik y Mario Bezares surgió en gran parte por la influencia de Adrián Marcelo y Mariana Echeverría, quienes convencieron a la periodista de votar contra su cuarto. Sin embargo, durante la Gala de Eliminación, Shanik volvió a quedar sentenciada, situación que la afectó emocionalmente.

Durante los pronunciamientos del domingo, Mario Bezares le dijo a Shanik que esperaba que ella saliera porque la veía cansada y triste dentro de la casa y esas eran cosas que no se podía ocultar.

Shanik recordó las palabras de Mario durante la post gala, donde afirmó que eran otros habitantes quienes no hacían nada en la casa: “(dijo) que estoy muy cansada, que no como y que no duermo. Pues cómo sabes si tú estabas dormido todo el día, güey. Bola de huevones los de Agua, no hacían nada. Flojos, perezosos... lo hacía Agustín (la limpieza)”, expresó la conductora de Hoy.

Shanik lloró tras ser nominada por segunda ocasión. (LCDLFM 2, Facebook)