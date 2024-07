Mier asegura que Reforma Judicial impedirá “cuota de cuates” en elección de jueces y magistrados

La Cámara de Diputados encabeza los Díalogos Nacionales. FOTO: Cámara de Diputados

El coordinador de los diputados federales de Morena y próximo senador, Ignacio Mier, aseguró que a casi un mes de votarse la Reforma al Poder Judicial de la Federación, hay un significativo avance en la definición de criterios para evitar cuotas y cuates en elección de ministros, jueces y magistrados.

El morenista expuso que una vez aprobado el cambio constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean electos a través del voto popular, estará garantizada la participación ciudadana, la idoneidad, la gradualidad, el impulso a la carrera judicial y la integración de Comités Técnicos que garanticen la autonomía e independencia del Poder Judicial.

En el marco del séptimo diálogo nacional para evaluar la reforma al Poder Judicial en México, realizado en San Lázaro, especialistas, ministros y legisladores dialogaron sobre la necesidad de una transformación que garantice la autonomía, independencia e inclusividad de este Poder.

En este contexto, se avanzó significativamente en la definición del método de elección, así como en los criterios y la convocatoria encaminados a evitar que jueces, ministros y magistrados sean designados mediante cuotas políticas.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó en un comunicado que el nuevo proceso de elección de jueces y magistrados asegurará la participación ciudadana, la idoneidad, la gradualidad y el impulso a la carrera judicial.

Además, propuso la creación de Comités Técnicos que garantizarán la autonomía e independencia del Poder Judicial, buscando así terminar con el régimen de cuotas. Mier Velazco se refirió a la experiencia exitosa de la Cámara de Diputados en la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como un modelo a seguir.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, manifestó su disposición para colaborar con el Congreso de la Unión en la organización de la posible elección de juzgadores, conforme a los términos que defina el Poder Legislativo.

Durante el foro, comentó: “El INE es un organismo especializado en la organización de procesos electorales, pero para ello requerimos contar con los elementos necesarios para que esto sea altamente exitoso”.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respaldó la idea del Presidente de la República sobre la sabiduría del pueblo para elegir a sus representantes.

El ministro Juan Luis González Alcántara señaló sus preocupaciones sobre el clima de incertidumbre que las reformas al poder judicial puedan causar. Crédito: scjn.gob.mx

Alcántara Carranca sugirió que el voto popular sea utilizado para evaluar el desempeño de los juzgadores, permitiendo así decidir su permanencia o remoción del cargo a través de las urnas.

Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama subrayó la tendencia global de democratización de los poderes judiciales, citando ejemplos como Japón, donde los ministros están sujetos a revocación popular, y Suiza, donde los jueces son elegidos por la ciudadanía. Enfatizó que la democratización del Poder Judicial es fundamental para una república soberana y democrática, afirmando que “solo los tiranos le temen a la democracia”.

En otro orden, la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso que jueces de distrito y magistrados de circuito actualmente en funciones participen en una jornada electoral para una posible revocación de mandato en la circunscripción electoral donde operan, si así lo determina la mayoría ciudadana. También sugirió que aquellos que laboran en órganos jurisdiccionales puedan acceder prioritariamente a los procesos de elección popular, cumpliendo con todos los requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa.

La abogada Mayerline Rueda Olivares, aportó una visión desde la experiencia profesional, detallando encuentros con jueces y magistrados corruptos que no están a la altura de sus responsabilidades y que se sienten amparados por el poder judicial. Afirmó que esta reforma es crucial para mejorar la independencia y transparencia de los juzgadores, remarcando que es necesario cambiar lo que no está funcionando y no está dando resultados.

Finalmente, el abogado y sociólogo Eduardo José Torres Maldonado destacó que, en medio de la crisis de corrupción e impunidad en el Poder Judicial, se debe aprovechar la oportunidad para un cambio significativo.

“Generalmente la justicia en México está a la venta y se apadrina y se defiende a los poderosos en las mismas oficinas judiciales, tenemos publicaciones al respecto”, comentó Torres Maldonado, sumando que esta reforma fortalecerá la independencia del Poder Judicial.