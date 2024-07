Esposo de Maribel Guardia explota por rumores que lo relacionan con viuda de Julián Figueroa: “Obsceno”

Marco Chacón, Maribel Guardia e Imelda Garza vivieron un fuerte golpe con la muerte de Julián Figueroa (Foto: Cuartoscuro)

Fue en abril de 2023 cuando Julián Figueroa murió a causa de un infarto fulminante al miocardio; el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian fue encontrado en la casa familiar, al sur de la Ciudad de México, ya sin signos vitales a sus 27 años.

Tras ello, Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián y madre de su único hijo, sufrió el duro golpe refugiándose en el amor familiar, con Maribel y Marco Chacón, esposo de la querida actriz, apoyándose entre todos para sobrellevar el inesperado deceso.

Ahora, más de un año después, han circulado versiones de que Imelda ya estaría en proceso de iniciar una nueva relación sentimental con otro hombre, y aunque no se ha hecho oficial, Marco Chacón le desea lo mejor a la mamá del pequeño José Julián.

Imelda y Julián se casaron en 2017 (Foto: Instagram)

“(Lo tomé) de la mejor manera, siempre hemos tenido claro que ella es una chava y que tiene que rehacer su vida y lo que quisiperamos todos es que la rehaga con la persona indicada, es complicado y sobre todo por el tema del niño. No tenemos el gusto de conocer todavía a su pareja, ni siquiera sé si realmente sea una relación formal, no lo sé, pero la apoyamos en todas sus decisiones personales sin ninguna duda”, dijo el esposo de Maribel Guardia en un reciente encuentro con la prensa.

Marco lanzó un comentario para aquellos que han señalado en las redes sociales que “es muy pronto” para que Imelda Garza inicie una nueva relación amorosa.

“Yo creo que nadie tiene el derecho de opinar de la vida de los demás, cada quien vive sus procesos y sus momentos, así es la vida, las cosas se dan cuando te tocan y así es esto”

Maribel Guardia y Marco Chacón se casaron en 2011 y llevan juntos como pareja más de dos décadas (Foto: Instagram)

El especialista en temas de entretenimiento y propiedad intelectual dio declaraciones por primera vez respecto a un chisme que surgió en internet, en el que un internauta intentó vincularlo sentimentalmente con Imelda Garza.

“Eso fue de chiste. Eso no es verdad, nunca se nos vinculó. Nunca en la vida se nos vinculó bajo ningún criterio, simple y llanamente colgamos una foto familiar y a algún internauta se le ocurrió decir que ella estaba muy pegada a mí en una foto familiar, y de ahí alguien inventó y a la prensa le pareció fácil montarse de un comentario para inventar algo que nunca existió, porque nunca ha existido ese vínculo ni ha existido esa idea en nadie”, expresó.

Garza Tuñón aclaró que Francisco Fernández Tovar es sólo un amigo, enfatizando que actualmente su enfoque principal es su carrera profesional y que las relaciones sentimentales no son una prioridad por ahora (Foto: Recorte)

El abogado de 52 años criticó el papel de la prensa al divulgar información falsa y recalcó que quien generó esta versión lo hizo de manera malintencionada.

“Nunca me afectó porque evidentemente es mentira y sale todo de un comentario de un hater como hay miles en las redes y lo que da risa es que la prensa se lo tome en serio, ustedes sabían que era mentira, nadamás que les sirve el encabezado que vende una nota pero ustedes sabían evidentemente que era una foto familiar y ya”.

Marco Chacón convivió con Julián Figueroa desde que este era un niño (Foto: Instagram/@marco_chaconf)

Marco refirió que ni a él ni a Maribel Guardia le afectaron estos dimes y diretes sin fundamento.

“Nunca ha habido un rumor, nunca exitisó el rumor porque no es verdad. No había que manejarlo de ninguna forma porque nos quedaba clarísimo que no había nada. Ni a ella ni a mí, es sólo una foto en familia que estábamos en Disney, donde a alguien, un obsceno, patán, se le ocurre que la chava estaba muy pegadita a mí, entonces hace un comentario desagradable y tú lo estás interpretando como que a partir de un comentario de un patán hubo un rumor. Nunca ha habido ningún rumor, eso no es verdad”, le dijo Marco a la prensa.