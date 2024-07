Pepillo Origel explota contra mamá de Gala Montes y la manda a trabajar: “Todavía que le da casa”

(Instagram)

Previo a ingresar a La Casa de los Famosos México 2, Gala Montes había estado en el ojo público por un fuerte conflicto con su madre. Ahora, Juan José Origel explotó contra la progenitora de la actriz y hasta la mandó a trabajar.

Todo comenzó cuando Crista Montes , dio una contundente entrevista a TVNotas , donde acusó a Gala de despido injustificado tras ser su gerente durante 18 años.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Ahora ellas están unidas y han decidido estar lejos de mí”, dijo Crista Montes en la entrevista.

Horas después, Gala Montes se defendió en una transmisión en vivo, negando las acusaciones de su madre y anunciando que tomará legal: “Decidí medidas independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá. Y eso lo voy a ver legalmente, estoy cansada de que me vean la cara”.

(@JCHNieto)

Crista reaccionó nuevamente en redes sociales, negando que buscara apropiarse de los ingresos de su hija: “Yo no quiero dinero, trabajé 18 años con ella, ustedes me conocen. No la voy a demandar porque es mi hija, pero tampoco se trata de que me saque a la calle ya mis 55 años vea yo cómo vivo”.

Pepillo Origel manda mensaje a Crista Montes

Fue durante una reciente emisión de Con Permiso, donde Pepillo Origel retomó el caso de Crista Montes y explotó contra la mamá de la ahora integrante de La Casa de los Famosos México 2024.

Quién es Gala Montes, participante de La Casa de los Famosos México 2. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

“Lo que estuvo terrible fue lo de la mamá (de Gala montes), la mamá le quitaba todo el dinero. Todo lo que ganaba la muchachita, toda la mamá se lo ganaba, nada más le daba como para sus chicles, todavía le da casa y unos centavitos para que coma, y todavía dice la señora ‘que poquito’”, comenzó a decir.

En este sentido, Origel se mostró todavía más contundente y le recomendó a la señora que se enfocara en su persona y buscara una fuente de ingresos propia.

“Vieja, a trabajar, todavía está bien dada, pobre muchacha”, detalló.