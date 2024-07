Mujeres con Bienestar Edomex: qué hacer si te aparece saldo negativo en tu tarjeta

Así puedes ver tu saldo (Mujeres con Bienestar)

El programa Mujeres con Bienestar 2024 en el Estado de México ha sido reactivado después de una pausa debido a la veda electoral, según informó la administración de Delfina Gómez Álvarez. A partir del 15 de julio y hasta el 30 del mismo mes, se llevarán a cabo la entrega de tarjetas y la reactivación de pagos pendientes a las beneficiarias.

Este programa tiene como objetivo proporcionar apoyos económicos directos y descuentos en productos y servicios a las mujeres, sustituyendo al antiguo Salario Rosa, con la intención de combatir las desigualdades y promover el empoderamiento femenino.

Asimismo, las autoridades reportaron que que los depósitos del cuarto pago anual se realizarán progresivamente en varios municipios hasta el 30 de julio. Cada beneficiaria recibirá un monto de dos mil 500 pesos y podrán verificar la recepción del depósito a partir de los lunes a través de diferentes medios de comunicación.

¿Qué pasa si tengo mi cuenta sin el pago?

Algunas beneficiarias pueden ver aspectos extraños en su cuenta (Mujeres con Bienestar)

Desde que se reactivaron los pagos, algunas de las 650 mil beneficiarias han reportado que cuentan con $0 o saldo negativo en su saldo, pese a que tendrían que tener el pago correspondiente al bimestre julio-agosto y esto podría tener una explicación, según un usuario en redes sociales.

Con base en lo que explicó Óscar Ramos en su página de Facebook, esta acción podría darse puesto que la plataforma del programa se encuentra actualizando, es decir, se trataría de un problema interno y no porque realmente esta sea la realidad de la cuenta.

Asimismo, indicó que a algunas de éstas se les pudo haber ofrecido un préstamo —aunque la administración del Estado de México no ha informado sobre este beneficio—, situación que pudo provocar un error en los servidores, causando que no aparezca el saldo real; sin embargo, indicó que esto se resolverá en los próximos días.

Es importante mencionar que las autoridades del Estado de México no se han pronunciado oficialmente sobre este problema; no obstante, se ha anunciado por medios oficiales que los pagaron se estarán efectuando hasta el próximo miércoles 30 de julio, por lo que se solicita a las beneficiarias no desesperarse y esperar la información que se emita por la vía institucional.

Si quedan dudas al respecto del programa social o de los pagos, las mujeres mexiquenses se deben de comunicar al número 55 4161 6997 para recibir asesoramiento.

La reanudación de Mujeres con Bienestar 2024 no solo representa un apoyo económico trascendental para numerosas mujeres jefas de familia en el Estado de México, sino que también es un paso significativo hacia la mitigación de las desigualdades socioeconómicas en la región.