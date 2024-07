El día que Mariana Echeverría le gritó ‘maricón’ a Juan Gabriel y el ‘Divo de Juárez’ enfureció en pleno concierto | VIDEO

Así fue el momento en que Mariana Echeverría le grito "maricón" a Juan Gabriel. (YouTube)

La Casa de los Famosos México 2024 ya comenzó y aunque lleva un par de días en transmisiones, las controversias, los secretos y las pláticas jugosas ya surgen a raudales. Una de ellas fue protagonizada por la comediante y periodista Mariana Echeverría, quien recordó con sus compañeros de competencia el día que vivió un bochornoso momento tras insultar a Juan Gabriel.

Desde luego, Juan Gabriel es uno de los cantantes más celebrados de México, por lo que las palabras “máximo respeto” se repiten constantemente entre su seguidores y admiradores. No obstante, aquello no quedó entendido por Mariana Echeverría, quien es conocida entre las audiencias por formar parte del elenco de Me Caigo de Risa y actualmente por ser una de las participantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Foto: Instagram/@marianaecheve

Durante su estadía en el reality la también ex periodista de deportes recordó el día que durante un concierto de Juan Gabriel, tuvo un arranque de irreverencia y le gritó una palabra altisonante al ‘Divo de Juárez’.

“Fue como que el primero que se me ocurrió. Y lo grité wey, me paré y grité ‘Maricón’ y un silencio... está en YouTube como Inocente Pobre Amiga, Festival Acapulco no sé qué. Y salgo yo gritando y todos se me quedan viendo así como de... El mariachi de atrás de Juanga, casi me suicida”, dijo Mariana.

¿Por qué Echeverría insultó a Juan Gabriel?

El Congreso de EEUU agregó a su acervo histórico el tema "Amor eterno", una de las composiciones más emblemáticas del 'Divo de Juárez'. Foto: Juan Gabriel, FB

Luego de su historia mucha gente ha criticado duramente a Echeverría por contar la anécdota entre muchas risas: “Ok, lo grito poooooorrrrr? Y todavía lo cuenta como una gran hazaña!”.

Sin embargo, el contexto de dicho momento se puede explicar cuando se ve el video completo de dicha presentación. Debido a la naturaleza de la canción, el celebrado cantante se queda sin palabras al momento de propinar un insulto para un hombre al cual se le dedica la melodía.

“A ver una mujer que me ayude”, pide Juan Gabriel mirando a su público. En ese momento Mariana, quien se encuentra en las primera filas, se pone de pie y grita maricón. El cantante se sorprende por unos segundos y dice: “No, ese no”.

La comediante lo contó en La casa de los famosos. |Crédito: ViX y YouTube

Sin embargo, es clara la incomodidad de la gente, del cantante, e incluso de uno de sus mariachis que está detrás de él y parece que se encuentra bastante molesto tras el grito de la conductora.

“Y luego ya no tuve oportunidad de reivindicarme. No sé cuánto tiempo después se murió”, concluyó Mariana Echeverría al interior de la casa más famosa de México.

El mencionado concierto se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero en el año 2012.